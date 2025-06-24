Niğde\'de Çocuk Şenliği: Çocuk İşçiliğine Hayır!

Niğde'de Çocuk Şenliği ile "Çocuk işçiliğine hayır" mesajı verildi.

Niğde Valiliği öncülüğünde, Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) koordinasyonunda; ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş yerlerinin katkılarıyla, "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele" kapsamında Konaklı Kasabası'nda anlamlı bir çocuk şenliği düzenlendi. Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik planlanan etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen işçilerin çocukları oyun ve eğlence dolu bir gün geçirdi. Konaklı Kasabası'nda mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu bölgede gerçekleştirilen Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların eğitim, oyun ve güvenli bir geleceğe erişim hakkına vurgu yapması amacıyla hayata geçirilen etkinlikte, çocuklara yönelik birçok eğlenceli ve öğretici faaliyet düzenlendi. Atölye çalışmaları, konser, resim etkinlikleri, palyaço gösterileri, resim sergisi, meslek ağacı parmak baskısı, sokak oyunları, yüz boyama, el baskısı, balon uçurma ve sportif etkinlikler gibi birçok sürpriz aktivite ile çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çocuk Şenliği'nin gerçekleşmesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden İŞKUR Niğde İl Müdürü Ali Bingül, çocuk haklarının korunması ve çocuk işçiliği ile mücadelenin önemi bir kez daha vurguladı. Bingül; "Niğde Valiliği ve müdürlüğümüzün koordinasyonunda mevsimlik tarım işçilerimizin çocuklarına yönelik bir etkinlik düzenledik. Mevsimlik tarım işçilerimiz ülkemizin birçok iline geldikleri gibi bizim ilimize de özellikle Şanlıurfa bölgemizden çok geliyorlar ve yazın burada konaklıyorlar. Mevsimlik tarım işçilerin çocukları ise birçok etkinlikten ve imkandan uzak yaşıyorlar. Biz de bu imkanları onların ayağına getirmek istedik" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Medine Kut, çok mutlu olduğunu kaydederek, "Şanlıurfa Haliliye'den geldik. Tarım işçisi olarak buradayız ve çadırlarda kalıyoruz. Burada çok güzel bir etkinlik yapıldı. Kardeşlerimle geldik, oyunlar oynadık, balonlar şapkalar verdiler. Her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz, çok mutluyuz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Esma Demir ise, "Şanlıurfa'dan ailemle geldim. Tarım işçisiyiz. Etkinlik çok güzeldi. Kardeşlerimle eğlendik. Herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - NİĞDE