Niğde'de Ekmeğin Gramajı Düştü, Fiyatı Arttı - Son Dakika
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Niğde'de Ekmeğin Gramajı Düştü, Fiyatı Arttı

18.06.2022 15:45

Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği komisyonu bugün toplandı. İl genelinde satılacak ekmeğin fiyatı belirlendi. Daha önce 220 gramı 2 buçuk liradan satılan ekmeğin 200 gramının 3 buçuk liradan satılmasına karar verildi.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonu bugün toplandı. İl genelinde satılacak ekmeğin fiyatı belirlendi. Daha önce 220 gramı 2 buçuk liradan satılan ekmeğin 200 gramının 3 buçuk liradan satılmasına karar verildi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonu bugün toplandı. Ekmeğin fiyatına zam yapıldı, ancak gramajı da düşürüldü. Daha önce 220 gramı 2,5 liradan satılan somun ekmeğin gramajı 200 grama düşürüldü, fiyatı ise 3 buçuk lira oldu. 220 gramı 2 buçuk liradan satılan pidenin fiyatı 3 buçuk liraya çıktı ancak 200 grama düşürüldü.

Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, daha önce yaptığı açıklamada, zammın sinyalini vermişti. Murat Yenel, ekmeğin fiyatının 4 liraya çıkarılmasını talep ettiklerini belirterek, şunları söylemişti:

"Niğde'de beş tane fırın kapandı. Daha da kapanabilir, çünkü kar marjı düştü, hatta ve hatta zarar da ediyor fırıncı. Şu anda ekmeğin olması gereken fiyat 4 lira. Gönül ister ki una, mayaya, oduna, akaryakıta zam gelmesin. Bugün mazotun fireni patlamış kamyon gibi gitmesini durduramıyorlar. Dolayısıyla biz, bunlara zam olmamış olsaydı zam talebinde bulunmazdık."

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Kaynak: ANKA

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