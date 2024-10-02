Niğde'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği - Son Dakika
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Niğde'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği

Niğde\'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği

Niğde'nin Bor ilçesinde 'Dijitalden Uzaklaş, Sokağa Yaklaş' sloganıyla şenlik düzenlendi.

02.10.2024 10:45
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Niğde'nin Bor ilçesinde "Dijitalden Uzaklaş, Sokağa Yaklaş" sloganı ile Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün işbirliği ile düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği öğrenciler ve ilçe protokolün katılımıyla gerçekleştirildi. Çocukların dijitalden uzaklaşarak oyunlar oynaması, arkadaşlıklar edinmesi ve geleneksel oyunların yaşatılmasının hedeflendiği proje kapsamında yapılan şenlikte öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Hazırlanan proje kapsamında kurulan oyun alanında, öğrenciler ve katılımcılar kuyu, duvar, kanca, zigzag, bilardo, puzzle, hendek, alengir, koridor, teke tek, katamino, renk, doku, parkur gibi birbirinden farklı oyunları deneyimledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği - Son Dakika

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