Niğde'de ilk mahalle iftarı yapıldı

Niğde'de ilk mahalle iftarı yapıldı
25.02.2026 15:49  Güncelleme: 15:51
Niğde Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve birleştirici ruhunu mahallelere taşıyor.

Niğde Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve birleştirici ruhunu mahallelere taşıyor. Geleneksel hale gelen mahalle iftarlarının ilki Nar Mahallesi'nde, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İftar programında konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ramazan ayının Niğde'de büyük bir bereketle geçtiğini vurguladı.

Konuşmasında hem yerel buluşmalara hem de Gazze'deki insanlık dramına değinen Başkan Özdemir, şunları söyledi: "Bu Ramazan çok bereketli geçiyor. İlk iftarımızı şehit ailelerimiz ve gazilerimizle yapmıştık. Sonrasında gençlerimizle ve Ankara'daki hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bugün de sizlerleyiz. Bundan sonra her salı ve perşembe günleri Niğde Belediyesi'ne ait düğün salonlarında iftar yemeği için ya da muhabbet çadırlarında sohbet için buluşmaya devam edeceğiz. En güzel iftarı nerede düzenliyoruz biliyor musunuz? Şu anda Filistin'de, Gazze'de tam 1000 Müslüman kardeşimize iftar veriyoruz. Niğde Belediyesi aracılığıyla, aslında sizler adına, oradaki kardeşlerimizin sofrasına katkı sağlıyoruz. Rabbim daha nice Ramazanlarda sizlerle buluşmayı nasip etsin."

İftar sonrası adres muhabbet çadırı

Nar Mahallesi'ndeki iftar programının ardından etkinlikler, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Hatipoğlu Camii yanındaki Muhabbet Çadırında devam etti.

Çadırda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özdemir, teravih namazı sonrası hemşehrileriyle çay eşliğinde sohbet ederken vatandaşların taleplerini dinledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Belediyesi, Niğde, Yerel, Son Dakika

