Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Niğde\'de İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları protesto edildi

Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi kulüpleri tarafından düzenlenen 'Filistin İçin Tek Yürek' yürüyüşünde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, akademisyenler, idari personel ile öğrencilerin katıldığı yürüyüşte İsrail'in Filistin'e karşı gerçekleştirdiği soykırım kınandı.

10.05.2024 16:44
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Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi kulüpleri tarafından düzenlenen 'Filistin İçin Tek Yürek' yürüyüşünde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşke'de düzenlenen yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, akademisyenler, idari personel ile öğrenciler katıldı. İsrail aleyhine slogan atarak saldırıların kınandığı yürüyüşün ardından öğrenciler adına konuşma yapan İbrahim Gök, İsrail'in Filistin'e karşı dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştirdiğini söyledi. Gök, "7 Ekim'den bu güne 6 ayı aşkın bir süredir terör şebekesi İsrail tarafından yapılan sistemli soykırım insanlık tarihinin en kanlı vahşetleri ile devam etmektedir. 15 binden fazla çocuğun, 10 binden fazla kadının öldürüldüğü, hastanelerin hedef alındığı, yeni doğmuş bebeklerin vahşice katledildiği insanlık tarihinin en kanlı soykırımına karşı yeryüzündeki her bir bireyin insanlık onurunun sesi olarak tepki vermesi insan olmanın temelidir. İsrail'in kanlı terör eylemlerinin başladığı ilk günden beri tüm dünyada insanlar Siyonistlerin bu soykırımına kaşı büyük tepkiler ortaya koymaktadır. Son olarak ABD'de bulunan seçkin üniversitelerde öğrenci ve akademisyenler Gazze'de 200 günü aşkın süredir devam eden İsrail soykırımına karşı onurlu bir direniş başlatmıştır. ABD de bulunan üniversitelerde başlayan ve 'Kampüs İntifadası' olarak ifade edilen eylemler, dünyanın farklı ülkelerinde bulunan seçkin üniversitelere yayılarak küresel bir tepki haline dönüşmüştür. Bizler de buradan bu onurlu tepkiye desteğimizi ilan ediyoruz. İsrail tarafından Gazze'de yapılan sistemli soykırıma karşı durmak adına insanlığın sesi olarak demokratik tepkilerini ortaya koyan öğrenci ve akademisyenleri selamlıyor ve öğrenci ve akademisyenler olarak kendileri ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ilan ediyoruz" dedi.

Rektör Hasan Uslu ise; "Filistin'de yapılan bir zulüm var. Bunun karşısında durmak için biz bağımsız, özgür ve hür iradeye sahip öğrenciler ve akademisyenler olarak üniversitemizde bir haykırış yaptık. Biz inanıyoruz ki en kısa sürede bu soykırım bitecek. Bu soykırımın karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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