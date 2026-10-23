Niğde'de komite üyesi çocukların hazırladığı hediyeler hastanedeki çocuklara ulaştı - Son Dakika
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Niğde'de komite üyesi çocukların hazırladığı hediyeler hastanedeki çocuklara ulaştı

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Niğde\'de komite üyesi çocukların hazırladığı hediyeler hastanedeki çocuklara ulaştı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, İyilik Var Gönüllülük Platformu kapsamında düzenlenen etkinlikle moral buldu. Çocuk Hakları Niğde İl Komitesi üyesi çocukların hazırladığı kıyafet paketleri ve el yazısı kartlar, çocuk servisindeki hastalara ulaştırıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, "İyilik Var" Gönüllülük Platformu kapsamında düzenlenen etkinlikle moral buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" Gönüllülük Platformu kapsamında, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Niğde İl Komitesi üyesi çocukların katılımıyla "İyilik Balonu - Çocuktan Çocuğa Hediye" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında komite üyesi çocuklar tarafından özenle hazırlanan kıyafet paketleri, el yazısıyla yazılan geçmiş olsun kartları ve iyilik balonları, hastanede tedavi gören çocuklara ulaştırıldı.

Çocuk servisinde gerçekleştirilen ziyaretlerde minik hastalara hediyeler takdim edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi. Çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden çocuklar için hazırlanan hediyeler ise sağlık personeline ve ailelerine teslim edildi.

İyilik var, umut var

Öte yandan Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İyilik Var" Gönüllülük Platformu aracılığıyla vatandaşların da çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarına katılabileceği belirtildi. Gönüllü olmak isteyenlerin iyilikvar.gov.tr adresi üzerinden başvuru yaparak etkinliklere destek verebileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA
SağlıkGüncelİyilikÇocukNiğdeYerelSon Dakika

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