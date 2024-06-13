Niğde'de Kurban Kesimi İçin Belirlenen Yerler Dışında Kesim Yapanlara Cezai İşlem Uygulanacak - Son Dakika
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Niğde'de Kurban Kesimi İçin Belirlenen Yerler Dışında Kesim Yapanlara Cezai İşlem Uygulanacak

Niğde'de Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığınca belirlenen yerler haricinde kurban kesenlere cezai işlem uygulanacak. Kurban Bayramı öncesinde, kurban kesimi yapılabilecek yerlerin listesi açıklandı. Cadde ve sokaklarda kurban kesimi yasaklandı. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

13.06.2024 15:42
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Niğde'de Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığınca belirlenen yerler haricinde kurban kesenlere cezai işlem uygulanacak.

16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde, Kurban Hizmetleri Komisyonu, Niğde'de kurban kesimi yapılabilecek yerlerin listesini açıkladı.

Cadde ve Sokaklarda Kurban Kesilemeyecek

Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamada, umuma açık yerlerde, parklarla, bahçelerde, meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda kurban kesiminin yasak olduğu belirtildi.

Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca alınan kararlara aykırı hareket edenlere cezai işlem uygulanacağının ifade edildiği açıklamada, kan atıkları ve iç organların sokaklara bırakılamayacağı, kedi ve köpeklere verilemeyeceği ve bu hayvanların çıkaramayacağı şekilde çukurlara gömülerek imha edilmesi gerektiği vurgulandı.

Acil durumlarda 112 irtibat numarasının aranabileceği kaydedilen açıklamada ayrıca, kurban kesildikten sonra iç organlarında hastalık hayvanların etlerinin tüketilmesi konusunda veteriner hekimlerden bilgi alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurban kesimi ile ilgili kurallara uyulmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi; "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban alımından kesim işlemlerine kadar her aşamada dikkat edilmesi gereken kurallar, halk sağlığı ve dini vecibelerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Belirlenen kesim yerlerimizde gerekli hijyen ve sağlık şartlarını sağladık. Hemşerilerimizin, duyurumuzda belirtilen hususlara uyarak hareket etmeleri, bayramı daha güzel ve sorunsuz bir şekilde geçirmelerini sağlayacaktır. Kurban Bayramı'nızı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum."

Niğde'de Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığınca belirlenen kurban kesim yerleri ise şu şekilde belirlendi,

Niğde Belediyesi Yeni Mezbahanesi (Hıdırlık Mevki), Pazartesi Pazarı, Efendibey Mahallesi Kapalı Pazar Yeri (Yeni Niğde Evleri Civarı), Yeşilburç Yolu Kapalı Pazar Yeri (Pazar Pazarı), Özbelde Mevkii Kapalı Pazar Yeri, Afife Hanım Camii Eski Zahire Pazarı Yanı, Selçuk Mahallesi Kapalı Pazar Yeri (Salı Pazarı), İlhanlı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri (Çarşamba Pazarı) - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Kurban Kesimi İçin Belirlenen Yerler Dışında Kesim Yapanlara Cezai İşlem Uygulanacak - Son Dakika

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