Niğde'de Sel Felaketi Sonrası Psikososyal Destek - Son Dakika
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Niğde'de Sel Felaketi Sonrası Psikososyal Destek

Niğde\'de Sel Felaketi Sonrası Psikososyal Destek
12.06.2026 11:49
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Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler, Gümüşler'de sel mağdurlarına psikososyal destek sağladı.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri; geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı Gümüşler beldesinde saha incelemesi ve afetzedelere yönelik destek çalışması gerçekleştirdi.

Sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen uzman ekipler, afetten etkilenen vatandaşları ve ailelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmelerde selden etkilenen vatandaşların mevcut durumları değerlendirilirken, ihtiyaç ve talepleri yerinde incelendi. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında vatandaşlara psikolojik ilk yardım uygulayan ekipler, afetin olumsuz etkileriyle baş etme yöntemleri konusunda ailelere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulundu.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler; selden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, bölgedeki destek çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Gümüşler, Niğde, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Sel Felaketi Sonrası Psikososyal Destek - Son Dakika

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