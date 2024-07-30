Niğde'de turfanda lahana hasadına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'de turfanda lahana hasadına başlandı

Niğde, Türkiye'de beyaz lahana üretiminde ikinci sırada yer alıyor ve turfanda lahana hasadına başladı. Bu yıl 18 bin 740 dekar alanda dikimi yapılan lahanada 132 bin 155 ton rekolte beklentisi bulunuyor. Niğde'nin lahana üretimi, Bor ilçesi ile Ulukışla ilçesi ve köylerinde yoğunlaşmış olup, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Azerbaycan gibi ülkelere de ihraç edilmektedir. Beyaz lahana, Niğde'de erkenci yetişen bir ürün olup, tarlada 10-15 TL arasında alıcı bulmaktadır.

30.07.2024 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de turfanda lahana hasadına başlanıldı

NİĞDE - Türkiye'de beyaz lahana üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde'de turfanda lahana hasadına başlandı.

Niğde'de 25 köyde üretimi yapılan 2024 yılı için 18 bin 740 dekar alanda dikimi yapılan lahanada bu yıl 132 bin 155 ton rekolte beklentisi var. Tarlada 10 ile 15 TL arasında alıcı bulan beyaz lahananın Niğde'de geçen yıl yaklaşık 19 bin 440 dekar alanda ekimi yapıldı, 132 bin 130 ton lahana hasadı gerçekleştirildi. Ekim alanı geçen yıla oranla azalan lahananın bu yıl Niğde'de 18 bin 740 dekar alanda dikimi yapıldı. 2024 yılında 18 bin 740 dekar alanda dikimi yapılan ve hasadına başlanılan lahanada bu yıl 132 bin 155 ton rekolte beklentisi var. Türkiye'nin beyaz lahana üretiminin yaklaşık yüzde 19'unu karşılayan Niğde'de Bor ilçesi ile Ulukışla ilçesi ve köylerinde yoğun olarak lahana üretimi yapılıyor. Yerel piyasada da talep gören lahanalar Bosna Hersek, Arnavutluk ve Azerbaycan gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

25 köyde 900'e yakın çiftçinin geçim kaynağı olan beyaz lahana Ulukışla ve Bor ilçeleri ve ilçelere bağlı köylerin toprak yapısı nedeniyle üreticiler tarafından yetiştirmeye en uygun tarımsal ürünlerden kabul ediliyor. Diğer kentlere göre Niğde'de erkenci yetişen beyaz lahananın tanesi ise tarlada 10 lira ile 15 lira arasında alıcı buluyor.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Arnavutluk, Ulukışla, Türkiye, Niğde, Bor, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de turfanda lahana hasadına başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 23:29:36. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de turfanda lahana hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement