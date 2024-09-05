Niğde\'deki Kadın Kooperatifleri Bir Araya Geldi

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Niğde'deki kadın kooperatifleri, kooperatif adayları ve markalı kadın üreticiler Niğde Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya geldi.

Niğde Belediyesi, Niğde Valiliği ve Niğde İl Ticaret Müdürlüğü katkılarıyla kadın kooperatif başkanları ve yeni kurulacak olan kadın kooperatif üyelerinin ve markalı kadın üreticilerinin katıldığı durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in eşi Duygu Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'nun eşi Öğr. Gör. Dilek Yaprak Uslu'nun himayelerinde toplantı düzenlendi.

Niğde Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen Niğde Kadın Kooperatiflerinin, kadın kooperatif adaylarının ve markalı kadın üreticilerin katıldığı durum değerlendirme toplantısında Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ali İlker Atabay, Niğde Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Ezgi Bor, Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Bircan, Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Burak Avcuoğlu, NÖHÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Kemer, İŞKUR Müdür Yardımcısı Ayşegül Özdemir nasıl katkı saylayabilecekleriyle ilgili konuşma yaptı.

NÖHÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur ürünlerin görsel mecralarda tanıtımı ve satış artışı ile ilgili nasıl bir reklam stratejisi oluşturmaları gerektiğini anlattı. Niğde Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Gamze Aydın, yeni kurulacak kadın kooperatiflerine kooperatif kurulurken neler yapılabileceği, nasıl bir yol izlenebileceği ve hizmet, işletme, üretim hakkında bilgi verdi.

Daha önce kurulan kadın kooperatiflerinin başkanları ise yeni kurulacak kadın kooperatif üyelerine kooperatif kurarken yaşadıkları deneyimleri aktardı. - NİĞDE