Niğde'deki off-road yarışları nefes kesti - Son Dakika
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Yerel

Niğde'deki off-road yarışları nefes kesti

Niğde Belediyesi'nin, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlediği 'Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları' sona erdi. 26 pilotun 24 kilometrelik parkuru önde tamamlamak için verdikleri mücadeleler adeta nefes kesti. Yarışmada derece elde eden sporculara tebrik etti.

16.07.2024 21:28
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- Niğde'deki off-road yarışları nefes kesti

NİĞDE - Niğde Belediyesi'nin, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlediği 'Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları' sona erdi. 26 pilotun 24 kilometrelik parkuru önde tamamlamak için verdikleri mücadeleler adeta nefes kesti.

15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen yarışlara, Türkiye genelinden 26 pilot katıldı. 24 kilometrelik parkurda, pilotların yarışmayı birinci tamamlamak için çamur, rampa ve virajlı pistte verdiği mücadele, off-road tutkunları tarafından büyük ilgi gördü. Yarışmaya Osmaniye'den katılan Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit ikilisi genel klasmanda birincilik elde ederken, S2'de Hakan Bilecen ve Murat Gürtekin ikilisi ipi önde göğüsledi. S3'te Mesut Kara ve Emrullah Gözüboz ikilisinin birincilik elde ettiği yarışmalarda S4'te Arif Gencer ve İbrahim Lale rakiplerini geride bıraktı. Yarışmalarda derece elde eden pilotlara ödüllerini veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TOSFED, Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü ve Niğde Off-Road Spor Kulübü'nün iş birliği ile Niğde'de ilk kez bölgesel yarışlar düzenlendiğini belirtti. Off-road sporuna Niğdelilerin ilgisinin her geçen gün arttığına işaret eden Başkan Özdemir, yarışmada derece elde eden sporculara tebrik etti.

Yarışmanın Niğde'de düzenlenmesinde emeğe geçen kulüplere de teşekkür eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Akdeniz Kupası yarışlarının geleneksel hale getirilmesini planladıklarını, Niğde'de ulusal ve uluslararası yarışların yapılması için de girişimlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'deki off-road yarışları nefes kesti - Son Dakika

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