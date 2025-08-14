Niğde'den Gazze'ye Umut Eli: Binlerce Kıyafet Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Niğde'den Gazze'ye Umut Eli: Binlerce Kıyafet Hazırlanıyor

Niğde\'den Gazze\'ye Umut Eli: Binlerce Kıyafet Hazırlanıyor
14.08.2025 12:53  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valiliği'nin koordinasyonunda, Halk Eğitim Merkezi'nde gönüllüler tarafından Gazze'deki çocuklar için hazırlanan binlerce kıyafet projesi başlatıldı. Proje, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, 4 ile 14 yaş arasındaki çocuklar için dikiş makineleri ile kıyafet üretimi yapılıyor.

Niğde Valiliği koordinasyonunda, Niğde Belediyesi, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Niğde Halk Eğitim Merkezi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle "Niğde'den Gazze'ye Bir İlmek Umut" projesi başlatıldı.

Proje çerçevesinde, Halk Eğitim Merkezi'ndeki gönüllü kursiyerler tarafından dikilen binlerce kıyafet, Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere hazırlanıyor. Bin adet kıyafet hedefiyle hayata geçirilen proje büyük bir dayanışma örneğine dönüştü ve binlerce kıyafet 2 ay sürecek projenin ilk haftalarında tamamlandı. Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen kursiyerler, Gazze'de yaşayan 4 ile 14 yaş arasındaki çocuklar için dikiş makinelerinin başına geçiyor, çocukların barış içinde giymelerini temenni ettikleri kıyafetleri dikiyor. Moda Tasarım Teknolojisi Öğretmeni Ayşe Özdemir, projeye yoğun ilgi olduğunu belirterek, "4 ile 14 yaş arası çocuklar için kıyafet dikiyoruz. Normalde gelemeyen kursiyerler bile bu projede yer almak istedi. Eli iğne tutan dikiş yaptı, yapamayanlar ütü ve paketleme işleriyle destek oldu. Hatta bir tabak kek, bir tepsi börek getirenler oldu. Bu yaz sıcağında gönüllü olarak gelen kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu kıyafetleri barış içinde giyerler" dedi. Kursiyerlerden İnci Kısılcı ise Gazze için bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Televizyonda izleyip üzülüyorduk. Bir çocuğun yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bize" diye konuştu. Zahide Tüdeş de; "Hep dua ediyorduk ama elimizden bir şey gelmiyordu. Bu fırsatı sundukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, projenin gördüğü desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek; "Başlangıçta bin adet kıyafet hedeflemiştik. Ancak vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde Konya'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan kumaş bağışları geldi. Bir hafta içinde Halk Eğitim Merkezi kumaşla doldu. Binlerce kıyafeti toplayıp sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Gazze'deki çocuklarımıza ulaştıracağız" dedi.

Proje kapsamında hazırlanan kıyafetlerin Gazze'de yaşayan çocuklar için Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı ile kısa süre içinde yola çıkarılması planlanıyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'den Gazze'ye Umut Eli: Binlerce Kıyafet Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Yatakta akıl almaz ölüm 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü

12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
15:52
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
15:50
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu
"Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
15:49
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
15:44
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:33
Mbaye Diagne resmen Amedspor’da İşte atmak istediği gol sayısı
Mbaye Diagne resmen Amedspor'da! İşte atmak istediği gol sayısı
15:31
Fenerbahçe’ye kötü haber Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
15:29
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
15:29
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
15:23
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 12:55:27. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'den Gazze'ye Umut Eli: Binlerce Kıyafet Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.