Niğde Geven Balı Tanıtımı Yapıldı

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Niğde Geven Balı Coğrafi İşaret Tanıtımı ile Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Eğitimi Programı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Belediye Başkan Vekili Nurdan Özkul, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Niğde İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niğmetullah Şentürk, alanında uzman akademisyenler, kurum temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı. Programda konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Geven Balı'nın coğrafi işaret tescilinin ürün kalitesini güvence altına alan ve üreticinin emeğini koruyan önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Niğde'nin yüksek rakımı, temiz çevresi ve zengin florasıyla arıcılık açısından ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Vali Akmeşe, il genelinde 44 bin 863 arılı kovan bulunduğunu ve yıllık ortalama 564 ton bal üretimi gerçekleştirildiğini belirterek Niğde Geven Balı'nın yüksek kalitesiyle katma değeri yüksek ve stratejik bir ürün niteliği taşıdığına da dikkat çekti. Vali Akmeşe; bilimsel katkıları ve ev sahipliği dolayısıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'ya ve üniversitenin akademisyenlerine teşekkür etti.

Vali Akmeşe ayrıca programın düzenlenmesinde emeği geçen Niğde Belediyesi, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Niğde İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teşekkür ederek, programın arıcılık sektörü ve Niğde için hayırlı olmasını temenni etti. - NİĞDE