Niğde Güzel Sanatlar Lisesi'nde Hilal-i Ahmer Sokağı Açıldı - Son Dakika
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Niğde Güzel Sanatlar Lisesi'nde Hilal-i Ahmer Sokağı Açıldı

Niğde Güzel Sanatlar Lisesi\'nde Hilal-i Ahmer Sokağı Açıldı

Niğde Güzel Sanatlar Lisesi'nde, Türk Kızılay'ı ile ilgili yapılan resimlerin sergilendiği Hilal-i Ahmer Sokağı'nın açılışı, öğrencilerin halk oyunu gösterisi ile gerçekleştirildi. Açılış töreninde Türk Kızılay'ının önemine vurgu yapıldı.

27.11.2024 18:09  Güncelleme: 18:19
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Niğde Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla Hilal-i Ahmer Sokağı açıldı.

Türk Kızılay'ı ile ilgili öğrenciler tarafından yapılan resimlerin sergilendiği Hilal-i Ahmer Sokağı'nın açılışı öğrenciler tarafından sunulan halk oyunu gösterisi ile başladı. Açılış töreninde konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, Türk Kızılay'ın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti. Vali Çelik, "Kızılay 1877 yılında Hilal-i Ahmer adını aldı ardından Cumhuriyetle beraber çok önemli bir sivil toplum kuruluşu haline geldi. Kızılay neredeyse her toplumsal olayda yanımızda, bu açıdan özellikle vatandaşlarımızı mağdur edecek büyük afetlerde Kızılay'ın her zaman desteğini gördük. Sadece ülkemizde değil Bangladeş'ten Somali'ye, Sudan'dan Lübnan'a Filistin'e kadar Kızılay her zaman mazlumun, garibin, fakir ve fukaranın yanında olmuştur" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Ramazan Saygılı ise, "Gençlerin Kızılay'la buluşsunlar ve onları öğrene öğrene kıymetli öğretmenlerimizin ellerinde yarınları şekillendirsinler. Bütün muradımız tüm eğitim yuvalarımızda yarının Alper Gezeravcı'ları, Aziz Sancar'ları yetişsin ama bizim değerlerimize ve medeniyet köklerine değerler katsınlar istiyoruz" dedi.

Kendisi de bir Türk Kızılay'ı gönüllü olduğunu ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kızılay'ın Türkiye'de ve kentte önemli çalışmalara imza attığını belirterek Hilal-i Ahmer Sokağı'nın hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Hlila-i Ahmer Sokağı'nın açılış kurdelesi kesildi. Programa, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Türk Kızılayı Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Kızılay, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Güzel Sanatlar Lisesi'nde Hilal-i Ahmer Sokağı Açıldı - Son Dakika

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