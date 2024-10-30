Niğde'nin Doğal Peynirleri Yurt Dışına Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'nin Doğal Peynirleri Yurt Dışına Açılıyor

Niğde\'nin Doğal Peynirleri Yurt Dışına Açılıyor

Erbişim çifti, Niğde'ye özgü peynir çeşitleriyle yoğun talep alıyor ancak siparişlere yetişemiyor.

30.10.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de İl Özel İdaresi tarafından açılan doğal mağarada 5 yıl önce peynir üretimine başlayan Erbişim çifti geliştirdikleri peynirlerin siparişlerine yetişemiyor.

Yaptıkları AR-GE çalışmaları ile 'Niğde Mavisi', 'Niğde Beyazı', 'Tabal', 'Niğde Küflü Peyniri' gibi 7 ayrı çeşit geliştiren ve geliştirdikleri peynirlere bölgeye özgü isimler veren Recai ve Dilek Erbişim çifti, ünlü Fransa'nın Rokfor peynirine benzeyen küflü peynirler üretiyor.

Yerin 14 metre altında bulunan doğal mağarada 7 ay bekletildikten sonra olgunlaşan peynirler, 12 derece sıcaklığa sahip yüzde 99 civarında da nem bulunan ortam sayesinde doğal bir antibiyotiğe dönüşüyor.

Kendi hayvan çiftliğindeki sütü değerlendirmek için peynir üretmeye başladıklarını ve ünlü Fransa'nın Rokfor peynirinden etkilenerek peynir çeşitlerini geliştirdiklerini aktaran Recai Erbişim amaçlarının doğal peynirleri herkesin tatması olduğunu söyledi.

Aromasını ve lezzetini küf sayesinde alıyor

Erbişim; "Bundan 5 yıl önce AR-GE çalışmasına başladık ve bir peynir çeşidi yapalım diye yola çıktık şimdi geliştirdiğimiz peynir sayısı 7 oldu. Peynirlerin üzerini ilk olarak küf kaplıyor sonrasında rengi kırmızıya dönüyor ve bu olgunlaştığı anlamına geliyor. Aromasını ve lezzetini mağaralarda bulunan küften alıyor. Bu küf de analiz yaptığımızda doğal antibiyotik olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Azerbaycan, Amerika, İngiltere gibi ülkelere peynir gönderdiklerini söyleyen Recai Erbişim, taleplere karşılık veremediklerini söyleyerek; "Peynirlerimiz çok değer görüyor, tabi ki öncelik kendi ülkemiz insanına bunu tattırıp yedirmek ama asıl hedefimiz ihracat yapmak. Özellikle şefler tarafından çok beğeniliyor ve bize teşekkür ederek Türkiye'de böyle bir açığın var olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Geliştirilen peynirlere yöreye özgü isimler veriliyor

Geliştirdikleri 7 çeşit peynire bölgeye özel isimler verdiklerini söyleyen Dilek Erbişim ise, çeşit geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizerek; "7 çeşit peynirimiz var. Niğde Obruk Kaşarı, Niğde Beyazı, Niğde Tabal, Kapadokya Mağara, Niğde Kütük Peyniri, Niğde Obruk Tulum ve Niğde Mavisi. Eşim isim bulma konusunda çok iyi mesela Niğde Kütük Peyniri, kütük şekline benziyor diye o ismi verdi. Şu anda satışlarımız gayet güzel gidiyor, yurt dışından da çok talep var ama çok yüksek talep olduğu için onu karşılayacak gücümüz yok. Hedefimiz daha da büyümek" diye konuştu.

Doğal ortamda sağlanan uzun küflenme süresi ile aromasını ve lezzetini alan peynirlerin ihraç edilmesi için çalışmalar sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'nin Doğal Peynirleri Yurt Dışına Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:56:00. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'nin Doğal Peynirleri Yurt Dışına Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.