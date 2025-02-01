Niğde OSB Toplantısı Gerçekleşti

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Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda; bölgedeki mevcut sanayi faaliyetleri, altyapı imkanları ve gelişim potansiyeli kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Yapılan toplantıda ayrıca yeni yatırım fırsatlarının hayata geçirilmesi için atılacak somut adımlar üzerinde duruldu, Niğde'nin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak projeler ve sanayi bölgesinin daha güçlü bir yapıya kavuşması için yapılacak çalışmalar ele alındı. - NİĞDE