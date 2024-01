Niğde Valisi Cahit Çelik, İdareciler Günü\'nü kutladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, devleti ve hükümeti temsil eden mülki idarecilerin gününü kutladı.

Çelik mesajında; "10 Ocak 1971 Yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantının başlangıç olarak kabul edilmesiyle, Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 Yılı Genel Kurulu'nda 10 Ocak tarihi 'İdareciler Günü' olarak kabul edilmiştir. İnsan odaklı hizmet anlayışı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Bu millete hizmet eden onun efendisi olur." ifadesini kendilerine düstur edinerek, Aziz Milletimizin hizmetine vakfeden idarecilerimiz, 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' düşüncesini kendilerine şiar edinerek, yüce milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda ve her vakitte hizmette sınır tanımaksızın, mesai mefhumu gözetmeksizin bu kutlu görevi mülki amirler aracılığı ile yerine getirmektedirler. İdarecilerimiz temsil ettikleri resmi kurumlarla, milletimizin her türlü ihtiyacını Devlet adına tespit edip, hükümet politikalarını uygulayarak çözüm üretmektedirler; halkımızın güvenlik, huzur ve mutluluğunu sağlamaktadırlar. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, eğitim, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması gibi her alanda, takdire şayan bir özveri ile mesai yapmaktadırlar. Ülkemizin her köşesinde, Devleti ve hükümeti temsil etme şeref ve onuruna sahip olan Mülki İdarecilerimizin, 10 Ocak İdareciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş olan tüm İdarecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta bulunan tüm idarecilerimize mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir meslek hayatı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE