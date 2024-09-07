Vali Çelik, Akçaören Köyü\'nü Ziyaret Etti

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Niğde Valisi Cahit Çelik'in belde ve köy ziyaretleri sürüyor.

İlçe, belde, köy ve mahalle ziyaretleri kapsamında Altunhisar ilçesine bağlı Akçaören köyünü ziyaret eden Vali Çelik vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı J. Albay Gürol Okyar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Hakan Elmas 'ın eşlik ettiği programda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çelik talepleri yerinde inceleyerek birim amirleri ile değerlendirmelerde bulundu. - NİĞDE