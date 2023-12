Niğde Valisi Cahit Çelik\'ten Yeni Yıl Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik; yayınladığı yeni yıl mesajında her yeni yılın umut olduğunu hatırlatarak yeni yılın sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diledi.

Vali Çelik yayınladığı mesajda şunları söyledi; "Hüzünleri, sevinçleri ve yaşanan acı tatlı hatıraları ile gerek ülkemiz gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılı daha geride bırakıyoruz. Öncelikle, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler neticesinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağılığı diliyorum. Halen tedavileri süren vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan ülkemize bir daha böylesine büyük afetler yaşatmamasını niyaz ediyorum. Asrın felaketinde bir kez daha gördük ki; Aziz Türk Milleti zor zamanlarda et ve tırnak gibi kenetlenip tek yürek olarak yaraları sarmış, sarmaya devam etmektedir. 2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından müstesna bir öneme haizdir. 2023 yılıyla birlikte bir asrını dolduran cumhuriyetimizin onur yıl dönümünü, Niğdeli hemşerilerimizle birlikte büyük coşku ve heyecan içinde kutladık. Tek dileğim ve arzum, her alanda güçlenerek büyüyen Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerini gerçekleştirerek muasır medeniyet seviyesine yükselmesi ve daha nice güzel yüzyıllar yaşamasıdır. Niğde'mizde ve ülkemizde yakaladığımız huzur ve güven ortamının yeni yılda daha fazla perçinlenerek birlik ve beraberlik içerisinde her zamankinden daha mutlu ve umutlu olduğumuz günler geçireceğimize dair olan inancım tamdır. İlimizin huzuru, 'Türkiye'nin Huzuru' için çalışmalarımız yeni yılda da aralıksız devam edecektir. İlimizin kalkınması için hep birlikte, geçmişimizin muhasebesini yaparak elde ettiğimiz tecrübelerimizle ilimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, coğrafi, ekonomik ve turistik değerlerini ön plana çıkararak gerçekleştirdiğimiz projelerle ilimizi daha yaşanabilir bir şehir yapma gayreti içinde olduk. 2024 yılında da aynı azim ve kararlılıkla hiç hız kesmeden ilimizde yürütülen kamu yatırımların takipçisi olacağız ve bir an evvel vatandaşımızın hizmetine sunulması için çalışacağız. Her yeni yılın; yeni bir başlangıç, yeni bir umut olduğunu aklımızdan çıkarmadan yeni yılın ilimize, ülkemize ve dünyaya başta sağlık olmak üzere barış, huzur ve mutluluk getirmesini diler, tüm Niğdeli hemşerilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım." - NİĞDE