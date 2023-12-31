 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Yeni Yıl Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, yayınladığı yeni yıl mesajında umut dolu bir yıl diledi. Vali Çelik, geçmiş yılın önemli olaylarına değinerek, Türkiye'nin güçlenerek büyümesini ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesini arzuladığını belirtti. Ayrıca, ilin huzur ve güven ortamının daha da perçinleneceğine inandığını ifade etti ve ilin kalkınması için yapılan çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik\'ten Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 13:33,  Güncelleme: 13:38
Abone Ol

Niğde Valisi Cahit Çelik; yayınladığı yeni yıl mesajında her yeni yılın umut olduğunu hatırlatarak yeni yılın sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diledi.

Vali Çelik yayınladığı mesajda şunları söyledi; "Hüzünleri, sevinçleri ve yaşanan acı tatlı hatıraları ile gerek ülkemiz gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılı daha geride bırakıyoruz. Öncelikle, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler neticesinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağılığı diliyorum. Halen tedavileri süren vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan ülkemize bir daha böylesine büyük afetler yaşatmamasını niyaz ediyorum. Asrın felaketinde bir kez daha gördük ki; Aziz Türk Milleti zor zamanlarda et ve tırnak gibi kenetlenip tek yürek olarak yaraları sarmış, sarmaya devam etmektedir. 2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından müstesna bir öneme haizdir. 2023 yılıyla birlikte bir asrını dolduran cumhuriyetimizin onur yıl dönümünü, Niğdeli hemşerilerimizle birlikte büyük coşku ve heyecan içinde kutladık. Tek dileğim ve arzum, her alanda güçlenerek büyüyen Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerini gerçekleştirerek muasır medeniyet seviyesine yükselmesi ve daha nice güzel yüzyıllar yaşamasıdır. Niğde'mizde ve ülkemizde yakaladığımız huzur ve güven ortamının yeni yılda daha fazla perçinlenerek birlik ve beraberlik içerisinde her zamankinden daha mutlu ve umutlu olduğumuz günler geçireceğimize dair olan inancım tamdır. İlimizin huzuru, 'Türkiye'nin Huzuru' için çalışmalarımız yeni yılda da aralıksız devam edecektir. İlimizin kalkınması için hep birlikte, geçmişimizin muhasebesini yaparak elde ettiğimiz tecrübelerimizle ilimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, coğrafi, ekonomik ve turistik değerlerini ön plana çıkararak gerçekleştirdiğimiz projelerle ilimizi daha yaşanabilir bir şehir yapma gayreti içinde olduk. 2024 yılında da aynı azim ve kararlılıkla hiç hız kesmeden ilimizde yürütülen kamu yatırımların takipçisi olacağız ve bir an evvel vatandaşımızın hizmetine sunulması için çalışacağız. Her yeni yılın; yeni bir başlangıç, yeni bir umut olduğunu aklımızdan çıkarmadan yeni yılın ilimize, ülkemize ve dünyaya başta sağlık olmak üzere barış, huzur ve mutluluk getirmesini diler, tüm Niğdeli hemşerilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım." - NİĞDE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Niğde Valiliği, Kahramanmaraş, Türkiye, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika


14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02
İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün dansı dikkat çekti İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün dansı dikkat çekti
12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:05
2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek

Son Dakika
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
12:05 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:47 20 ilde büyük operasyon: 74 organizatör, 1.510 düzensiz göçmen yakalandı
11:14 AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 14:42:35. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement