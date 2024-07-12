Niğdeli kadınlar Gazze için hayır panayırı açtı - Son Dakika
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Yerel

Niğdeli kadınlar Gazze için hayır panayırı açtı

Kadın ve Demokrasi Vakfı Niğde İl Temsilciliği, 'Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası çerçevesinde hayır panayırı düzenledi. Panayırda tekstil, giyim, ev araç gereçleri ile yiyecek stantları yer alıyor. Niğde Valisi Cahit Çelik, panayırı ziyaret ederek kampanyaya destek verdi. Elde edilen gelir Türk Kızılay'ı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

12.07.2024 17:31
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Niğdeli kadınlar Gazze için hayır panayırı açtı

NİĞDE - Kadın ve Demokrasi Vakfı Niğde İl Temsilciliği, 'Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası çerçevesinde hayır panayırı açtı.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda 2 gün açık olacak olan panayırda; tekstil, giyim, ev araç gereçleri ile yiyecek stantları yer alıyor. Açılan hayır çarşısını gezen Niğde Valisi Cahit Çelik; kampanyaya emeği geçenlere teşekkür ederken stantlardan çocuklara hediye alarak kampanyaya destek oldu. Vali Çelik burada yaptığı açıklamada; "Gazze'de çok büyük bir zulüm var. Orada 40 binin üzerinde Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetti ve yaralanan insan sayısına da baktığımız zaman 100 binin üzerinde kardeşimiz yaralandı. Gerçekten dünyanın gözü önünde çok büyük bir vahşet yaşanıyor. Bizler de burada oradaki kardeşlerimizin yararına hayır çarşısı düzenledik. Buradaki ürünlerin paraları toplanıp Filistin'deki kardeşlerimize gıda olarak ulaştırılacak" diye konuştu. Açılan stantlardan el edilen gelir Türk Kızılay'ı ile imzalanan protokol gereği yiyeceğe dönüştürülerek Gazze'ye ulaştırılacak.

Hayır panayırı, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'a kadar açık kalacak.

Kaynak: İHA

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