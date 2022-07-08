Nijer'den gelip, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Nijer'den gelip, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

08.07.2022 18:53

Nijer'den gelip, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde sağlığına kavuştuDENİZLİ Meme kanseri nedeniyle geçirdiği 2 ameliyatının ardından araştırmalara başlayan hasta, 8 bin kilometre yol kat ederek geldiği Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

Nijer'den gelip, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

DENİZLİ Meme kanseri nedeniyle geçirdiği 2 ameliyatının ardından araştırmalara başlayan hasta, 8 bin kilometre yol kat ederek geldiği Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

Nijer'de yaşayan ve meme kanseri tanısı konulan genç kadın hasta (39), çok sayıda doktora başvurmuş olup iki kere başarısız operasyon geçirmiştir. Ardından araştırmalara başlayan hasta, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin başarılı operasyonlarını görerek öneri üzerine yola çıktı. Yaklaşık 8 bin kilometre yol gelerek, Genel Cerrahi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım tarafından muayene edildi. Yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından ameliyat kararı alınan hasta ameliyat sonrası kısa sürede sağlığına kavuştu. Binlerce yol gelerek başarılı bir ameliyatla yurduna geri döneceğini belirten hasta, kendisiyle birebir ilgilenen doktoruna ve hastane personellerine teşekkürlerini iletti.

"Her 8 kadından biri meme kanseriyle maalesef karşılaşmakta"

Meme kanseri hastalığından bahseden Op. Dr. Sayım, "Hastamız bize Batı Afrika'dan başvurdu. Lokal ileri evre bir meme kanseri ile geldi. Daha öncesinde kendi memleketinde iki kez operasyon geçirmiş. Yaptığı araştırmalar sonucu hastanemizi bularak bize geldi. Ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirerek bugünde tekrar ülkesine sağlıklı bir şekilde uğurluyoruz. Meme kanseri kadınlarda en çok görülen bir kanser türüdür. Bugün geldiğimiz noktada artık meme kanseri sayısında artış görülmesine rağmen, teknolojik gelişmelerle birlikte birçok meme kanseri erken evrede yakalanıyor. Hastamızda lokal ileri evre kanseri vardı. Hemen hemen her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanseri ile maalesef yüzleşmekte. Hastamız lokal ileri evre bir kansere sahip olmasına karşın disiplinli bir ekip çalışması ile hastamızı tekrar sağlığına kavuşturduk. Kadınlar özellikle 40 yaşından sonra her yıl mamografi ve ultrason tetkiklerini atlatmasınlar" ifadelerini kullandı.

"Nijer'den çok iyi araştırma yaparak burayı buldum"

Nijer'den araştırma yaparak Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne gelen hasta, "Nijer'den geliyorum. Meme kanseriydim, iki kez operasyon geçirdim ancak başarısız sonuçlar ile karşılaştım. Araştırmalarım sonucunda Dr. Nazmi Bey ile iletişime geçtik. Cerrahi Hastanesi'nde ameliyatımı oldum ve ameliyatım çok iyi geçti. Geldiğimden beri benimle çok iyi ilgilendiler. Dr. Nazmi Yaşar Sayım'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum.

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Kaynak: İHA

Denizli, Nijer, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nijer'den gelip, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde sağlığına kavuştu - Son Dakika

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