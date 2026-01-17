Nilüfer'in pazarlarında hizmet kalitesi iş birliğiyle artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nilüfer'in pazarlarında hizmet kalitesi iş birliğiyle artıyor

Nilüfer\'in pazarlarında hizmet kalitesi iş birliğiyle artıyor
17.01.2026 13:02  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi, giyim ve semt pazarlarında düzeni sağlamak ve konforu artırmak için Bursa Yaymacılar ve Seyyar Pazarcılar Odası ile protokol imzaladı. Bu iş birliği sayesinde pazar yerlerindeki hizmet standartlarının yükseltilmesi ve temizlik hizmetlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi, ilçe genelindeki giyim ve semt pazarlarında düzeni sağlamak ve vatandaşlara daha konforlu bir alışveriş ortamı sunmak amacıyla Bursa Yaymacılar Odası ve Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ile protokol imzaladı.

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki pazar yerlerinde denetim, temizlik ve yerleşim düzenini daha verimli hale getirmek için yeni bir adım attı. Mevcut yönetmelikler çerçevesinde hazırlanan iş birliği protokolü ile pazar yerlerindeki hizmet standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi'nin tasarrufunda bulunan pazar alanlarında hayata geçirilen bu düzenleme; pazar kurulan günlerde alanın belirlenen sınırların dışına taşmasını önlemeyi ve pazar sonrasında oluşan temizlik ihtiyacının daha hızlı giderilmesini amaçlıyor. Yapılan protokol ile pazar yerlerindeki bazı teknik hizmetlerin yürütülmesinde meslek odalarından destek alınacak. Buna göre, giyim pazarları için Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Esnaf Odası, semt pazarları için ise Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası ile koordineli bir çalışma yürütülecek.

Nilüfer Belediyesi ve odalar arasındaki protokol Nilüfer Belediyesi Halk Evi Başkanlık Makamı'nda imzalandı. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ve Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu katıldı.

Nilüfer'de esnaf gülümseyecek

Protokol töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, önceliklerinin Nilüfer'deki esnafın gülümsemesi ve Nilüfer halkının sağlıklı ortamlarda hizmet alması olduğunu söyledi. Bu kapsamda pazarları daha iyi getirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, "Her iki oda başkanımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Biz de elimizden gelen her desteği Nilüfer'in esnafı için yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu da, "Nilüfer'deki pazarların huzur ve güvenliği, esnafımızın daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi ve kapalı pazar yerlerimizin sayısının artırılması için Başkan Şadi Özdemir ile görüşmeler yaptık. Nilüfer'de güzel şeylere hep birlikte imza atacağız. Bundan vatandaşımız da faydalanacak" diye konuştu.

Nilüfer'deki giyim pazarlarının Türkiye çapında bilindiğini kaydeden Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu ise, "Nilüfer Belediyesi'nin çalışmaları ve destekleri sayesinde modern pazar alanlarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'in pazarlarında hizmet kalitesi iş birliğiyle artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
TBMM’deki istismar davasında ara karar TBMM'deki istismar davasında ara karar
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Ortadoğu’da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami’de Ortadoğu'da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami'de
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

13:51
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 14:16:37. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer'in pazarlarında hizmet kalitesi iş birliğiyle artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.