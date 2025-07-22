Nilüfer Belediyesi'nden şehit ve gazi yakınlarına aşure ikramı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden şehit ve gazi yakınlarına aşure ikramı

Nilüfer Belediyesi\'nden şehit ve gazi yakınlarına aşure ikramı
22.07.2025 17:46  Güncelleme: 17:48
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Nilüfer Belediyesi, Muharrem ayının bereketini şehit ve gazi yakınlarıyla paylaştı.

Nilüfer Belediyesi, Muharrem ayının bereketini şehit ve gazi yakınlarıyla paylaştı. Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen özel aşure ikramına yoğun katılım oldu.

Nilüfer Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferini ve bolluk, bereket simgesi aşure geleneğini kentin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi, Türkiye için canlarını feda eden şehitlerin ailelerini ve kahraman gazilerini de unutmadı. Bu kapsamda, Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen aşure ikramına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Gülver Deniz, NİLBEL A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir katıldı.

Aşure ikramına, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi üyeleri yoğun ilgi gösterdi. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden şehit ve gazi yakınlarına aşure ikramı - Son Dakika

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