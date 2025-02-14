Nilüfer Belediyesi\'nden Sevgililer Günü\'ne Özel Kapı Süsü Atölyesi

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Nilüfer Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "Kapı Süsü Atölyesi" düzenledi. Nilüfer'deki mahalle kadın derneklerinin üyeleri, atölyede eski ve atık kumaşları değerlendirerek, birbirinden renkli kapı süsleri tasarladı.

Nilüfer Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlediği "Kapı Süsü Atölyesi" ile kadınlara, keyifli ve tasarım bir deneyim sundu. Atölyeye, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir ve Nilüfer'deki mahalle kadın derneklerinin üyeleri katıldı.

Pancar Deposu'nda gerçekleştirilen atölyeye katılan kadınlar, Gülçin Çalık eğitmenliğinde kapı süsleri tasarladı. Katılımcılar, el emeği ürünlerine son şeklini vermek için özenle çalışırken, aynı zamanda keyifli vakit geçirdi.

Atölyede, kadınlar kapı süsü yapımında eski kumaşları kullanarak, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda da farkındalık oluşturdu. - BURSA