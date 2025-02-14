Nilüfer Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Kapı Süsü Atölyesi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Kapı Süsü Atölyesi

Nilüfer Belediyesi\'nden Sevgililer Günü\'ne Özel Kapı Süsü Atölyesi

Nilüfer Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği 'Kapı Süsü Atölyesi' ile kadınlara tasarım deneyimi sundu. Katılımcılar, eski kumaşlardan kapı süsleri tasarlayarak geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturdu.

14.02.2025 11:17  Güncelleme: 11:20
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Nilüfer Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "Kapı Süsü Atölyesi" düzenledi. Nilüfer'deki mahalle kadın derneklerinin üyeleri, atölyede eski ve atık kumaşları değerlendirerek, birbirinden renkli kapı süsleri tasarladı.

Nilüfer Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlediği "Kapı Süsü Atölyesi" ile kadınlara, keyifli ve tasarım bir deneyim sundu. Atölyeye, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir ve Nilüfer'deki mahalle kadın derneklerinin üyeleri katıldı.

Pancar Deposu'nda gerçekleştirilen atölyeye katılan kadınlar, Gülçin Çalık eğitmenliğinde kapı süsleri tasarladı. Katılımcılar, el emeği ürünlerine son şeklini vermek için özenle çalışırken, aynı zamanda keyifli vakit geçirdi.

Atölyede, kadınlar kapı süsü yapımında eski kumaşları kullanarak, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda da farkındalık oluşturdu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Kapı Süsü Atölyesi - Son Dakika

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