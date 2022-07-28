Nilüfer Belediyesi'nin Bitki İşleme Tesisi Projesi Hibe Almaya Hak Kazandı

Nilüfer Belediyesi'nin "Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi" Projesi, BEBKA 2022 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyesi'nin projesi, 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına; Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden başvuruda bulunan toplam 45 proje arasından destek verilecek 16 proje arasında yer aldı.

Proje kapsamında kurulacak Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin artırılmasına ve korunmasına katkıda bulunacak. Tesiste işlenen tıbbi ve aromatik bitki atıkları da kompost organik gübre haline getirilecek. Böylece, çevreyi koruyan ve sürdürülebilir bir ekosisteme de katkı sağlanmış olacak.

Belediye'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü Nilüfer İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen proje, yakın zamanda hayata geçirilecek. Projeyle, bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, üreticinin ürünlerine katma değer sağlanması ve pazarlama imkanlarını artıracak yenilikçi bir iş modeli oluşturulması amaçlanıyor.