Nilüfer Belediyesi'nin Bitki İşleme Tesisi Projesi Hibe Almaya Hak Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nilüfer Belediyesi'nin Bitki İşleme Tesisi Projesi Hibe Almaya Hak Kazandı

28.07.2022 17:49
Nilüfer Belediyesi'nin Bitki İşleme Tesisi Projesi Hibe Almaya Hak Kazandı

Nilüfer Belediyesi’nin “Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi” Projesi, BEBKA 2022 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyesi'nin "Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi" Projesi, BEBKA 2022 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyesi'nin projesi, 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına; Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden başvuruda bulunan toplam 45 proje arasından destek verilecek 16 proje arasında yer aldı.

Proje kapsamında kurulacak Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin artırılmasına ve korunmasına katkıda bulunacak. Tesiste işlenen tıbbi ve aromatik bitki atıkları da kompost organik gübre haline getirilecek. Böylece, çevreyi koruyan ve sürdürülebilir bir ekosisteme de katkı sağlanmış olacak.

Belediye'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü Nilüfer İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen proje, yakın zamanda hayata geçirilecek. Projeyle, bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, üreticinin ürünlerine katma değer sağlanması ve pazarlama imkanlarını artıracak yenilikçi bir iş modeli oluşturulması amaçlanıyor.

YORUMLAR
500
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Büyükerşen'e Ziyaret İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Büyükerşen'e Ziyaret Eskişehir Büyükşehir'in 'Açık Hava Sinema Geceleri' Alpulularla Buluştu Eskişehir Büyükşehir'in 'Açık Hava Sinema Geceleri' Alpulularla Buluştu
Kaynak: ANKA

nilüfer belediyesi, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nin Bitki İşleme Tesisi Projesi Hibe Almaya Hak Kazandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:50:18. #1.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi'nin Bitki İşleme Tesisi Projesi Hibe Almaya Hak Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement