Nilüfer\'de İRAP çalıştayı yapıldı, 2027-2031 afet risk planı masaya yatırıldı

Nilüfer'de gerçekleşen İRAP Çalıştayı'nda akademisyenler, yerel yönetimler ve kamu kurumları bir araya geldi. Çalıştayda, 2027-2031 dönemi afet risk azaltma eylem planları masaya yatırıldı.

Nilüfer Belediyesi ve Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü iş birliğiyle Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) Çalıştayı gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde düzenlenen toplantıda; akademisyenler, kamu kurumları, yerel yönetimler ve saha temsilcileri bir araya gelerek Bursa ve Nilüfer'in afet risklerini değerlendirdi. Çalıştay ile afet risklerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, ihtimal afet senaryolarının incelenmesi ve risk azaltmaya yönelik uygulanabilir eylem önerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Buradaki değerlendirmelerin, Bursa İl Afet Risk Planı'nın 2027-2031 dönemi çalışmalarına katkı sağlaması ve kentin afetlere hazırlık süreçlerine ışık tutması hedefleniyor.

Düzenlenen toplantıda, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Vali Yardımcısı Salih Altun, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa'nın ihtimal bir Marmara depremindeki konumuna dikkat çekerek, kentin kendi öz gücüyle afetlere hazırlanması gerektiğini vurguladı. Başkan Şadi Özdemir, Bursa'yı afet riskleri açısından yalnız bir kent olarak gördüğünü dile getirerek, "Bursa depremi aynı zamanda İstanbul depremi de demek büyük ölçüde. İstanbul grip olursa buradaki kanseri kimse görmez. Onu da biliyoruz. ihtimal büyük bir afette merkezi hükümetimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi yoğunluğuyla mücadele ederken biz büyük oranda kendi sorunlarımızı çözmek durumunda kalacağız. Kendi ekmeğimizi kendimizin pişirmesi gerekecek" dedi.

Nilüfer'in toprak yapısı ve hızla artan nüfusu nedeniyle risk taşıyan ilçelerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, deprem lojistik merkezi oluşturulması ve mahallelerde konteyner ile temel ekipmanların yer alacağı deprem parkları üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ise, İRAP'ın temel amacının felaketlerin gerçekleşmeden önce önlemleri almak olduğunu belirterek, insanlara da süreci doğru anlatarak kentlerin direncinin artırılması gerektiğini söyledi.

İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan, geçen dönem hazırlanan İRAP'ı güncellediklerini belirterek, sürecin sadece tek bir kurumu değil tüm paydaşları kapsadığını vurguladı. Kimin hangi rolde, hangi bütçeyle ve göstergeyle ne zaman görev yapacağının tespit edildiğini ifade eden Buldan, "Bursa'da farklı bir çalışma ortaya koyduk. İlçe düzeyinde bu çalışmalara başladık. Bursa Belediyeler Birliği, üniversiteler ve ilçe belediyelerimizin de destekleriyle bu çalışmalara başladık" dedi. Buldan, Başkan Şadi Özdemir'e destekleri için teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından akademisyenlerin gerçekleştirdiği sunumlarla devam eden çalıştayda; akademik odalar, AFAD yetkilileri ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla özel çalışma grupları oluşturularak somut eylem planları üzerinde çalışıldı.