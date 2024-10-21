Nilüfer'de Kadınlardan Atık Malzemelerle Çanta Projesi - Son Dakika
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Nilüfer'de Kadınlardan Atık Malzemelerle Çanta Projesi

Nilüfer\'de Kadınlardan Atık Malzemelerle Çanta Projesi

Kadın Meclisi, atık materyalleri çantalara dönüştürerek sürdürülebilir yaşam farkındalığı oluşturdu.

21.10.2024 17:30
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Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, 21 Ekim Dünya Onarım Günü'nde anlamlı bir projeye imza attı. Kullanılmayan atık materyaller, kadın gönüllülerin ellerinde rengarenk çantalara dönüştürüldü.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla örnek bir projeyi hayata geçirdi. Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen atölyede, İleri Dönüşüm Çalışma Grubu üyeleri, daha önce çeşitli etkinliklerde kullanılan ve atıl durumda olan atık malzemeleri yeniden değerlendirdi.

Kadın Meclisi üyelerinin özverili çalışmaları sonucunda, atık malzemeler göz alıcı ve kullanışlı çantalara dönüştürüldü. Sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek amacıyla üretilen bu çantaların özel günlerde dağıtılması planlanıyor.

Etkinlikte ayrıca, önümüzdeki bir yılda gerçekleştirilecek benzer çalışmaların takvimi de belirlendi. Nilüfer'de yaşayan tüm kadınlar, düzenlenecek atölye çalışmalarına davet edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'de Kadınlardan Atık Malzemelerle Çanta Projesi - Son Dakika

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