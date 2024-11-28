Nilüfer'den Anadolu'ya 3.367 Kitap Gönderildi - Son Dakika
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Nilüfer'den Anadolu'ya 3.367 Kitap Gönderildi

Nilüfer\'den Anadolu\'ya 3.367 Kitap Gönderildi

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi iş birliği ile yürütülen kampanya kapsamında 3 bin 367 kitap, Türkiye'nin 9 farklı şehrindeki okullara gönderildi. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tüm Nilüferlileri kampanyaya destek olmaya davet etti.

28.11.2024 18:23  Güncelleme: 18:27
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Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi iş birliği ile yürütülen kampanya ile Nilüfer'de toplanan 3 bin 367 kitap daha 9 şehre gönderilmek üzere yola çıktı. Kitap gönderimi sırasında Emekliler Meclisi'ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bütün Nilüferliler'i bu anlamlı kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi iş birliği ile Anadolu'daki çocuklar kitapla buluşuyor. Proje çerçevesinde kitaplar, ilçe genelindeki muhtarlıklar ve Nilüfer Kent Konseyi'nde toplanarak gönüllüler tarafından tasnif ediliyor. Ardından toplanan kitaplar Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere ulaştırılıyor. 2013 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak düzenlenen proje kapsamında, yardımsever vatandaşların destekleriyle toplanan kitaplar, Türkiye genelindeki 81 şehre ulaştı. 11 yıldır devam eden kampanya kapsamında şimdiye kadar bin 5 okula, 147 bin 180 kitap gönderildi.

9 şehre 3 bin kitap

Son olarak 9 şehirdeki 10 okula gönderilmek üzere toplam 3 bin 367 kitap daha yola çıktı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz de kitapların gönderilmesi sırasında gönüllülerin yanında yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, son kampanyada kitap gönderilen her okul için, bir kitabın kapağına Nilüfer'den mesaj yazdı. Kitapların ihtiyaç duyulan okullara gönderilmesinin çok değerli olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti. Başkan Özdemir, "Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisimiz, halkımızın bağışladığı kitapları Anadolu'nun dört bir yanındaki okullara ulaştırıyor. Halkımıza çağrımız şudur; Okuduğunuz veya yeni aldığınız kitapları Nilüfer Kent Konseyi'ne ya da muhtarlıklara bırakın. Sizin adınıza Anadolu'da kitaplar okunsun istiyoruz. Sizleri de bu organizasyona destek olmaya bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'den Anadolu'ya 3.367 Kitap Gönderildi - Son Dakika

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