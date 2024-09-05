Nilüfer Halk Sağlığı Günleri Başladı - Son Dakika
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Nilüfer Halk Sağlığı Günleri Başladı

Nilüfer Halk Sağlığı Günleri Başladı

Nilüfer Belediyesi Halk Sağlığı Haftası'nda 3 gün sürecek Nilüfer Halk Sağlığı Günleri düzenliyor. Vatandaşlara ücretsiz olarak sağlık taramasının yapıldığı etkinlikte sağlıklı yaşam konusunda bilgi verilerek çeşitli aktiviteler yapılıyor.

05.09.2024 16:44  Güncelleme: 16:48
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Nilüfer Halk Sağlığı Günleri başladı

BURSA - Nilüfer Belediyesi Halk Sağlığı Haftası'nda 3 gün sürecek Nilüfer Halk Sağlığı Günleri düzenliyor. Vatandaşlara ücretsiz olarak sağlık taramasının yapıldığı etkinlikte sağlıklı yaşam konusunda bilgi verilerek çeşitli aktiviteler yapılıyor.

Nilüfer Belediyesi'nin halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirdiği Nilüfer Halk Sağlığı Günleri, düzenlenen törenle başladı. Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen açılış törenine Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Salih Güleç; Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Zerrin Güleş, Serpil Altun, Tezcan Öztürk; Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Furkan Yavuz, İrfan Özer, Demirhan Aslan, Resul Tarman; Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Türkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacıyla 3- 9 Eylül tarihlerinin 'Halk Sağlığı Haftası' olarak kutlandığını hatırlattı. Yerel yönetimlerin halk sağlığı konusunda önemli sorumluluklarının bulunduğunu söyleyen Şahin, bunları koruyucu sağlık hizmetleri konusunda vatandaşları bilinçlendirmek, önemli günler ve haftalarda farkındalık çalışmaları yürütmek, sağlık okur-yazarlığını geliştirmek, devletin sunduğu sağlık hizmetlerine vatandaşların erişimini sağlamak ve kolaylaştırmak, sağlık kurumlarına gidebilecek durumda olmayan vatandaşlara temel sağlık hizmetleri sunmak olarak sıraladı.

Nilüfer Halk Sağlığı Günleri'nin 5-6-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceğini belirten Şahin, "Nilüfer'de yaşayan vatandaşlarımıza göz taraması, işitme testi, karbon monoksit ölçümü, vücut kitle endeksi ölçümü, kan şekeri ve tansiyon ölçümü gibi birçok tarama yapmayı, kurduğumuz stantlarda da farklı branşlarda bilgilendirme yapmayı, atölyelerimizde çeşitli deneyim paylaşımlarının yapılmasını, alanında uzman kişiler tarafından verilecek eğitim ve seminerlerle sağlıkta farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık okur-yazarlığı bizler için çok kıymetli. Türkiye'deki sağlık okur-yazarlığının maalesef ilkokul 2 seviyesinde olduğunu görmek bizler için üzücü bir konu. Bizler de Nilüfer Belediyesi olarak bunu geliştirmek, arttırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan ise bireyin ve toplumun sağlığını olumsuz yönde etkileyen her türlü çevresel ve bünyesel risk faktörleriyle mücadele eden sağlık hizmetlerinin halk sağlığı hizmetleri olduğunu hatırlattı. Belediyelerin bu anlamda önemli hizmetler yaptığının altını çizen Arslan, gerçekleştirilen programın önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Nilüfer Halk Sağlığı Günleri, başladı. Üç gün sürecek programa katılanlar, sağlık taraması yaptırabilecek, farklı konulardaki stantları gezerek bilgi alabilecek, atölye çalışmaları ile eğitim ve seminerlerden faydalanabilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Halk Sağlığı Günleri Başladı - Son Dakika

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