Nilüfer ilçe şenliği dolu dolu geçti - Son Dakika
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Nilüfer ilçe şenliği dolu dolu geçti

Nilüfer ilçe şenliği dolu dolu geçti
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bursa’nın Fethi’nin 700. Yılı Etkinlikleri’ kapsamında düzenlenen İlçe Şenlikleri’nin son durağı Nilüfer oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı Etkinlikleri' kapsamında düzenlenen İlçe Şenlikleri'nin son durağı Nilüfer oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Nilüfer Balkan Bölge Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, gün boyunca 7'den 70'e her yaştan vatandaşı bir araya getirerek renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik kapsamında kurulan kadın dernekleri ve kooperatiflerinin stantları, çocuk oyun alanları, atölye çalışmaları, animasyon gösterileri ziyaretçilere dolu dolu bir program sundu. Saatler 19.00'u gösterdiğinde ise Bando konseriyle başlayan sahne etkinlikleri, sihirbaz gösterisi, Kahoot yarışması ve Türk Sanat Müziği konseriyle devam etti. Gecenin finalinde ise Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu, Nilüferli vatandaşlardan tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla düzenlenen ilçe şenlikleri, 4 Ağustos Salı günü Büyükorhanlılarla buluşacak.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer ilçe şenliği dolu dolu geçti - Son Dakika

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