Nizip\'te Modernleşme Çalışmaları Devam Ediyor

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın liderliğinde, Nizip'i daha modern, temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefiyle belediye ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli bölgelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda kilit taşı döşeme, yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve şehir düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle kasaplar, fırınlar ve marketler gibi gıda işletmelerinde hijyen ve gramaj kontrolleri titizlikle yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin yeşil alanlarını korumak ve artırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Mevcut parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalıları gerçekleştiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nizip'in temizliğini sağlamak için 7/24 görev başında. Çöp toplama, cadde ve sokakların süpürülmesi, pazar yerlerinin temizliği gibi rutin çalışmaların yanı sıra, moloz ve hafriyat temizliği de düzenli olarak yapılıyor. Belediye Başkanı Ali Doğan, "Nizip'i daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için tüm ekiplerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve refahı bizim önceliğimizdir. Bu doğrultuda, altyapıdan üstyapıya, temizlikten park bahçelere kadar her alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP