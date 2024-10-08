Normal Doğum Teşvik Ediliyor - Son Dakika
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Yerel

Normal Doğum Teşvik Ediliyor

Normal Doğum Teşvik Ediliyor

Zeynep Kamil Hastanesi'nde normal doğumun özendirilmesi için Anne adaylarına destek veriliyor.

08.10.2024 13:35
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Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapmak isteyen anne adayları normal doğuma teşvik ediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Normal Doğum Eylem Planı' ile tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve anne ile bebek sağlığı açısından etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış normal doğumun özendirilmesinin amaçlandığı açıklanmıştı. Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de doğum yapmak isteyen anne adayları normal doğuma teşvik ediliyor.

"Doğum sürecim çok güzel geçti"

İkinci doğumunu Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapan Zeynep Kocabey, "Doğum sürecim çok güzel geçti. Zaten normal doğum çok istiyordum. Burada oturmuyorum, Niğde'den geldim. Tam teşekküllü bir hastane olduğu için buraya geldim. Doğum sürecimde de sancımı çekerken de refakatçim her zaman yanımdaydı. Ebeler de güzel yönlendirdiler. Doğum odalarının ayrı olması çok güzel. Benim çevremde çok gebe olan vardı. Ebe olduğum için bana özel hastane mi devlet hastanesi mi diye çok sordular. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebildim, devlet hastanelerinde ayrı doğum odaları var, mahremiyete önem veriyorlar ve gerçekten güzel ilgileniyorlar. Sancını güzel bir ortamda yaşayabiliyorsun, doğum sürecini güzel bir şekilde ilerletebiliyorsun diye birçok kişiye devlet hastanesini önerebildim" dedi.

"Normal doğumun kadın için inanılmaz bir tecrübe olduğunu düşünüyorum"

Bebeğini normal doğumla kucağına alan Katif Çınar ise "Gebelik sürecime özel hastanede başladık. Ben normal doğum istiyordum. Zeynep Kamil Hastanesi'nin çok daha farklı şekilde hizmet verdiğini gördüm. Burada çok da kaliteli bir hizmet sunuluyor. Buradaki bütün doktor ve personelin normal doğumu desteklediğini ve hatta bu yöne cesaret verdiğini de görmüş olduk. O yüzden bütün muayenelerim içim çok rahat şekilde geçti. Çok da detaylı bakılıyor. Doğumu burada yapmaya karar verdim. Ebe Polikliniği uygulaması benim için çok rahatlatıcı bir unsur oldu. Hastaneye gidip direkt doktorla görüşmek ya da onu beklemek stresli bir süreç. Öncesinde ebelerle görüşmek hamileyi rahatlatıyor. Normal doğum konusunda çok büyük korkularım yoktu ama sizi doğru yönlendirmeleri de çok önemli. Doğum esnasında 3 ebe vardı. Ebemin bana verdiği direktiflerle süreci doğru bir şekilde ilerlettik. Doğumumu dün yaptım, toparlanma süreci çok hızlı oluyor. Çok güzel bir his. Bunun sağlık açısından da birçok avantajı var. Gerekli olması halinde elbette sezaryan çok güzel ve kullanılması gereken bir yöntem. Ama normal doğumun bir kadın için inanılmaz bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Tavsiyem bu yönde olur, kendi vücutlarına onları yapabileceklerine inandırması" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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