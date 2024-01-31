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Nüfus Mübadelesinin 101'inci yılında 'Toprağımın Buğusu' tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Nüfus Mübadelesinin 101'inci yılında 'Toprağımın Buğusu' tiyatro oyunu sahnelendi

Nüfus Mübadelesinin 101\'inci yılında \'Toprağımın Buğusu\' tiyatro oyunu sahnelendi

Nüfus Mübadelesinin 101'inci yılında mübadelenin hüzün dolu hikayesinin anlatıldığı 'Toprağımın Buğusu' isimli tiyatro oyunu Büyükçekmece'de sahnelendi. Oyun, mübadeleye tabi tutulan insanların yaşadığı zorluk ve dramı izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

31.01.2024 11:58  Güncelleme: 12:05
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Nüfus Mübadelesinin 101'inci yılında mübadelenin hüzün dolu hikayesinin anlatıldığı "Toprağımın Buğusu" isimli tiyatro oyunu Büyükçekmece'de sahnelendi.

Nüfus Mübadelesinin 101'inci yılında mübadelenin hüzün dolu hikayesinin anlatıldığı "Toprağımın Buğusu" isimli tiyatro oyunu sanatseverle buluştu. Büyükçekmece Belediyesi, Büyük Mübadele Derneği, Büyükçekmece Dans Kulübü işbirliğinde gerçekleşen ve Ali Yaylı'nın yazıp yönettiği tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tiyatro oyununda mübadeleye sözleşmesi sonrasında zorunlu göçe tabi tutulan insanların o süreçte yaşadıkları zorluk ve dram izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Gerçek bir hikayeden yola çıkılan ve tarihi bilgiler kurgu ile harmanlanarak 45 kişilik kadrosuyla tarihe ışık tutan "Toprağımın Buğusu" tiyatro oyunu izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Oyun bitiminde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün emeği geçen herkesi tebrik ederek Yönetmen Ali Yaylı, Büyük Mübadele Derneği Başkanı Sabit Semiz, Tepecik Trakya Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özcan ve Büyükçekmece Dans Kulübü üyesi Seyhan Keskin'e katkılarından dolayı çiçek takdim etti. "Toprağımın Buğusu" oyununun karakterlerinden Aleko'nun ikinci kuşan akrabası olan Necmettin Karasu'da oyunu izleyenler arasında yerinde aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Nüfus Mübadelesinin 101'inci yılında 'Toprağımın Buğusu' tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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