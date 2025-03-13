Nürnberg'de 'Yaralarım Aşktandır' Oyunu İlgi Topladı

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen 29'ncu Türkiye-Almanya Film Festivali kapsamında sahnelenen "Yaralarım Aşktandır" adlı tek kişilik oyun büyük ilgi gördü. İranlı güçlü kadın şair Füruğ Ferruhzad'ın hayatını sahneye taşıyan oyun, seyircilerden tam not aldı.

Festsaal im Künstlerhaus Nürnberg'de sahneye konan, Yazar Şebnem İşigüzel'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Berfin Zenderoğlu'nun üstlendiği tek perdelik "Yaralarım Aşktandır" oyunu izleyicilerden takdir topladı. Türkiye'nin sevilen sinema, televizyon ve tiyatro oyuncularından Nazan Kesal oyunda başrolde yer aldı.

Nazan Kesal, modern İran edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Füruğ Ferruhzad'ı sahnede canlandırarak, baskılar altında yaşayan, toplumda hep eksik bulunan ancak tüm engellere rağmen sesini duyurmaya devam eden bir kadının hikayesini anlattı. Füruğ Ferruhzad'ın trajik hayatını ve şiirsel dünyasını sahneye taşıyan oyun, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Oyun boyunca Ferruhzad'ın kaleminden dökülen dizelerle hayat bulan karakter, seyircilere derin duygular yaşattı.

"Kuş ölür, sen uçuşu hatırla" diyerek yaşamın özünü hatırlatan Füruğ, hem kendi varoluş mücadelesini hem de kadınların sesi olma yolundaki cesaretini sahnede dile getirdi.

Sanatseverler, Nazan Kesal'in etkileyici performansını ayakta alkışladı.