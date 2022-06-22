Nursaçan son noktayı koydu: "Adayım" - Son Dakika
Üye Girişi

Nursaçan son noktayı koydu: "Adayım"

22.06.2022 16:22
Nursaçan son noktayı koydu: "Adayım"

Görevden uzaklaştırılan Kayseri OSB'nin eski Başkanı Tahir Nursaçan, aday olamayacağına dair gönderilen yazıya ilişkin, "Anayasa ve ilgili yasa hükümleri gereği adaylığımın önünde her hangi bir engel yok" dedi.

Görevden uzaklaştırılan Kayseri OSB'nin eski Başkanı Tahir Nursaçan, aday olamayacağına dair gönderilen yazıya ilişkin, "Anayasa ve ilgili yasa hükümleri gereği adaylığımın önünde her hangi bir engel yok" dedi.

Nursaçan yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Tarafımıza Kayseri Valiliği il Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 20.06.2022 Tarih ve E 79142275-453.09-3777964 sayılı yazısı ile OSB seçimlerine adaylığımın uygun bulunmadığı tebliğ edilmiştir. Tebliğ konusu yazının içeriğinden anlaşıldığı kadarı ile Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir kurum ve kuruluşta bulunmayan Anayasayı değiştirme ve Tğyir etme hakkının kullanıldığı, ortada herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararı olmamasına, Anayasaya aykırı adaylığımı engelleyecek bir vasıfta bulunmamasına rağmen anayasa suçu işlenmek suretiyle aday olamayacağıma dair uygunsuzluk bildirilmiştir. Anayasanın 67/1 açık hükmü gereği her Türk vatandaşı seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Yine Seçme ve seçilmeye dair kanun hükümlerine göre kısıtlı olmayan ve temyiz kudreti yerinde olan ilkokul mezunu, yüz kızartıcı herhangi bir suçtan hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan veya şahsın öncelikle kesin hüküm haline gelmiş bir mahkeme kararı ile elinden seçme ve seçilme hakkı alınmayan her Türk vatandaşı seçimlere katılabilir ve oy kullanabilir. Anayasa ve ilgili yasa hükümleri gereği adaylığımın önünde her hangi bir engel olmadığı, seçimlere girmemi engelleyecek herhangi bir kurum, kuruluş veya şahısların öncelikle anayasal suç işleyeceği ve böyle bir durum olur ise yasal hukuki ve cezai tüm başvuru haklarımızın kullanılacağını, seçimlerde sanayicimizin istek ve talepleri doğrultusunda aday olacağımızı bilgilerinize sunarım." - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Erol Bedir: 'Mahkemede aklanan tek kişi benim' Erol Bedir: 'Mahkemede aklanan tek kişi benim' Mustafa Yerli, Bursa Yıldırımspor'da Mustafa Yerli, Bursa Yıldırımspor'da
Kaynak: İHA

Kayseri, OSB, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nursaçan son noktayı koydu: 'Adayım' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:45 3 dakikada 3 milyonluk soygun! Teknoloji mağazasında yapılan hırsızlık kameralarda
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 16:29:51. #1.13#
SON DAKİKA: Nursaçan son noktayı koydu: "Adayım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement