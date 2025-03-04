NYPD'den İlk Hilal Yakma Töreni - Son Dakika
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NYPD'den İlk Hilal Yakma Töreni

NYPD\'den İlk Hilal Yakma Töreni

NYPD Müslüman Polisler Derneği, Manhattan'da Ramazan için tarihi bir etkinlik düzenledi.

04.03.2025 08:02
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New York Polis Teşkilatı (NYPD) Müslüman Polisler Derneği, Ramazan ayının üçüncü günü olan 3 Mart 2025 akşamı, Manhattan'da bulunan New York Polis Merkezi'nde ilk kez "Hilal Yakma Töreni" düzenledi. Bu etkinlik, NYPD bünyesinde görev yapan 3 binden fazla Müslüman polis memurunun toplumla bağlarını güçlendirmek ve Ramazan ayının anlamını vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi. Tören, Müslüman polislerin teşkilat içindeki varlığını pekiştirirken, farklı inanç toplulukları ile NYPD yönetimi arasında birlik ve kapsayıcılık mesajı verilmesini sağladı.

"Müslüman polisler ve NYPD arasında köprü kuruyoruz"

New York Polis Teşkilatı'nda başkomiser olarak görev yapan Ali Hamutoğlu, aynı zamanda NYPD Müslüman Polisler Derneği'nin başkan yardımcısı olarak etkinliğin organizasyonunda önemli bir rol oynadı.

Hamutoğlu açıklamasında, "Derneğimizi yaklaşık 19 yıl önce kurduk. O günden bu yana farklı etkinlikler düzenleyerek, Müslüman halk ile NYPD arasında bir bağ kurduk. Ramazan ayı vesilesiyle teşkilat içinde bir süsleme yaparak, Ramazan'ın manevi atmosferini yansıtmak istedik. Bu etkinlik, hem teşkilattaki Müslüman polislerin Ramazan'ı idrak ettiklerini göstermek hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına önemli bir adım oldu." sözlerine yer verdi.

New York Polis Teşkilatı'nda 3 binden fazla Müslüman polis memurunun olduğunu belirten Hamutoğlu, bunlardan yaklaşık 100'ünün Türk kökenli olduğunu ifade etti. "Sayımız az olabilir ancak NYPD içindeki Müslüman varlığı her geçen gün daha görünür hale geliyor" dedi.

"Hilal, sadece bir sembol değil, dayanışmanın da mesajıdır"

NYPD Müslüman Polisler Derneği Başkanı Yüzbaşı Waheed Akhtar, Hilal Yakma Töreni'nin, Müslüman inancının bir sembolü olarak algılanmasının yanı sıra, teşkilat içindeki birlik ve kapsayıcılığın da bir göstergesi olduğunu belirterek, "Hilal, Müslüman inancının sembollerinden biridir. Ancak bizim amacımız, sadece dini bir ritüel gerçekleştirmek değil, kapsayıcılığa dair bir mesaj vermekti. Bu etkinlik, NYPD içinde çalışan farklı inanç gruplarını bir araya getirerek ortak değerlerimizi vurgulamamızı sağladı." dedi. Akhtar, etkinliğin, sadece Müslüman polisler için değil, aynı zamanda NYPD bünyesindeki tüm çalışanlar ve ziyaretçiler için de bir farkındalık yaratmayı amaçladığını söyledi ve "Hilali gören herkes, Ramazan ayının ne anlama geldiği konusunda bilinç kazanacak. Müslüman toplumun kimliğini ve inancını anlamak için bir fırsat sunacak." ifadelerini kullandı.

NYPD için geleneksel hale getirilen büyük Ramazan etkinliği

NYPD Müslüman Polisler Derneği, yalnızca dini sembollerle farkındalık yaratmayı değil, aynı zamanda iftar programları düzenleyerek Müslüman polislerin toplulukla bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Dernek, 2018 yılından bu yana NYPD Emniyet Genel Müdürlüğü'nde geniş katılımlı iftar organizasyonları düzenliyor. Hamutoğlu, bu yıl 20 Mart'ta düzenlenecek olan iftar programında 700-800 kişinin ağırlanacağını ve NYPD'nin üst düzey yetkililerinin de bu organizasyona katılacağını belirterek, "Ramazan ayı, sadece oruç ve ibadet ayı değil, aynı zamanda dayanışma ve paylaşma ayıdır. Polis teşkilatı içinde Müslüman memurların da var olduğunu göstermek ve toplumla daha güçlü bağlar kurmak adına bu tür etkinlikler çok önemli. 20 Mart'taki iftar programımıza NYPD Emniyet Müdürü de katılacak ve bizlerle birlikte iftar açacak." şeklinde konuştu.

Farklı inanç toplulukları da etkinliğe katıldı

Etkinlik, sadece Müslüman polisleri değil, NYPD bünyesindeki farklı inançlardan yetkilileri de bir araya getirdi. Törende New York Emniyet Genel Müdürü Jessica Tisch, NYPD'nin resmi imamı Tahir Kukaj, Yahudi haham Alvin Kaas ve Papaz David Cassato da yer aldı.

Emniyet Genel Müdürü Jessica Tisch, NYPD'nin farklı inançlara saygı gösteren kapsayıcı bir teşkilat olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"NYPD, toplumun her kesimini temsil eden bir yapıya sahip. Polis teşkilatı içinde farklı inançlardan pek çok kişi var ve bu çeşitlilik bizim gücümüzdür. Bugünkü etkinlik, sadece Müslüman toplum için değil, hepimiz için bir dayanışma mesajı veriyor."

Yahudi toplumu temsilcisi Haham Alvin Kaas, etkinlikte yaptığı konuşmada, dinler arası hoşgörünün önemine dikkat çekerek, "Ramazan ayı, Müslümanlar için önemli bir ibadet dönemi, ancak bizler farklı inançlardan bireyler olarak bir araya gelerek ortak insani değerlerimizi paylaşabiliriz. Bugün burada olmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Papaz David Cassato ise, NYPD bünyesinde dinler arası diyaloğun önemini vurgulayarak, etkinliğin birlik ve beraberlik mesajı taşıdığını ifade etti.

Tören, katılımcıların birlikte dua etmesi ve hoşgörü mesajları vermesiyle son buldu. Etkinlik sonrasında düzenlenen iftar yemeğinde, farklı inançlardan polis memurları ve NYPD yöneticileri aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan'ın manevi atmosferini paylaştı. New York Polis Teşkilatı'nın bu yıl ilk kez düzenlediği etkinliğin, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel NYPD'den İlk Hilal Yakma Töreni - Son Dakika

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