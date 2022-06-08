O DJ'den açıklama: "Siyasi amaçlı değil" - Son Dakika
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O DJ'den açıklama: "Siyasi amaçlı değil"

08.06.2022 15:22
O DJ'den açıklama: "Siyasi amaçlı değil"

Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) düzenlediği bahar şenliklerinde gençlerin İzmir Marşı'nı söylediği konserde sahne alan DJ, "Erciyes Üniversitesi'nin ve öğrencilerinin yapmış olduğu eşsiz güzelliğin siyasi tartışmalara konu olmasına üzüldük" dedi.

Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) düzenlediği bahar şenliklerinde gençlerin İzmir Marşı'nı söylediği konserde sahne alan DJ, "Erciyes Üniversitesi'nin ve öğrencilerinin yapmış olduğu eşsiz güzelliğin siyasi tartışmalara konu olmasına üzüldük" dedi.

ERÜ Bahar Şenliklerinde gençlerin İzmir Marşı'nı söylediği anların sosyal medyada gündem olmasının ardından bir açıklama da o gün sahnede olan Ersin Show'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan DJ, "23 yıllık profesyonel sahne hayatımda bu vatanın bir öz evladı olarak tüm performanslarımın finallerini ülkemin eşsiz marşları ile taçlandırarak sonlandırdım. Erciyes Üniversitesi bahar şenliklerindeki İzmir Marşı'nı da siyasi bir amaçla değil, içimizdeki gerçek Atatürk sevgisi ve aşkıyla gür bir sesle söyledik. Mustafa Kemal Atatürk, ulus bilincimizi körükleyen, istisnasız hepimizi birleştiren en önemli manevi değerimizdir. 80'li yıllarda doğmuş bir Türk genci olarak bugünün gençleri ile aynı duyguları sahnemde paylaşıyor olmak, okul yıllarımızda hep bir ağızdan okuduğumuz İstiklal Marşı'mızdaki maneviyat ile özdeştir. Erciyes Üniversitesi'nin ve öğrencilerinin bu yapmış olduğu eşsiz güzelliğin siyasi tartışmalara konu olmasına üzüldük. Bunu yerine gençlerimizin içindeki bu coşkuyu kutlamak ve alkışlamak en doğrusudur. Konuları farklı durumlara çekmek yerine içinde bulunduğumuz güzelliklerin tadını çıkarmalı, anı yaşamalıyız. İzmir Marşı, bu milletin marşıdır. Türk gençliğinin gür bir sesle sahip çıktığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizindir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden açıklama Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden açıklama Kılıçdaroğlu: 'O Şenliğe Katılıp İzmir Marşı'nı Okuyan Bütün Gençlerimizin Tek Tek Alınlarından Öpüyorum. İyi Ki Varsınız' Kılıçdaroğlu: 'O Şenliğe Katılıp İzmir Marşı'nı Okuyan Bütün Gençlerimizin Tek Tek Alınlarından Öpüyorum. İyi Ki Varsınız'
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Erciyes, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel O DJ'den açıklama: 'Siyasi amaçlı değil' - Son Dakika

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