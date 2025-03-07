Oba Makarna ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Aile İçi İletişim Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Oba Makarna ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Aile İçi İletişim Semineri

Oba Makarna ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nden Aile İçi İletişim Semineri

Oba Makarna ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Aile İçi İletişim Semineri, yoğun katılımla yapıldı. Psikolog Belemir Erdoğan, aile içi iletişim üzerine bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdi. Oba Makarna, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal dayanışmayı desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

07.03.2025 11:33  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Oba Makarna iş birliğiyle gerçekleştirilen Aile İçi İletişim Seminerinde katılımcılar bilgilendirildi. Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte Oba Makarnanın sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal kucaklaşmayı desteklediğini ifade eden Oba İnsan Kaynakları Müdürü Berna Pektaş projelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini dile getirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Oba Makarna ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında Aile İçi İletişim Semineri düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Psikolog Belemir Erdoğan gerçekleştirdiği söyleşide aile içi yapı ve aile içi iletişimle ilgili konuklara çeşitli bilgiler verdi.

Oba Makarna sosyal sorumluluk projelerini destekliyor

Oba Makarnanın sosyal sorumluluk projelerini önemsediğini ve birçok projeyle toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştığını ifade eden Oba Makarna İnsan Kaynakları Müdürü Berna Pektaş, "8 Mart Dünya Kadınlar günü, hoş bir tesadüfle bu yıl, mübarek Ramazan ayının da sekizinci gününe denk geldi. Fedakarlık ve nefsine hakim olma ayı olduğu kadar dayanışma ayı da olan Ramazan, sahip olduklarımız için hamd ederken bizden daha az şanslı olanlarla daha fazla empati kurma şansı tanır. Bu değerli günler, bize her zamankinden daha hassas düşünüp harekete geçmek için her zamankinden daha büyük bir istek ve güç verir. Toplamsal dayanışmayı her zamankinden önemli ve lezzetli kılar" dedi.

Pektaş, "Global dünyada yaşanan büyük kriz ve dalgalanmalardan elbette bütün insanlık etkilenirken kadınlarımız ve çocuklarımız bu sıkıntılardan daha fazla etkilenmektedir. Bu etkiyi ortadan kaldırmak mümkün olmasa da en aza indirmek için kişiler, kurumlar ve şirketler olarak hepimize önemli görevler düşüyor. Biz de Oba Makarna olarak toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerine öncülük eden Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını yakından takip ediyor, bu konuda elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyor bundan sonraki süreçte de etmeye devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda bizlere büyük destekler veren Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin Başkanı Sayın Fatma Şahin'e, Başkan Vekilimiz Sayın Zehra Ünal'a, belediyemizin değerli çalışanlarına ve bu organizasyonda emeği geçen herkese gönülden şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Oba Makarnadan ihtiyaç sahibi ailelere destek programına tam destek

Toplumsal kucaklaşmanın önemine dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal da Oba Makarnanın sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine değindi. Ünal projeye destek veren Oba Makarnaya günün anısına bir plaket takdim etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek Programına büyük destek veren Oba Makarna Ramazan ayı süresince kentin farklı noktalarında yer alan camilerde teravih namazı sonrası helva dağıtımını sürdürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, gaziantep, Belediye, Kadın, Yerel, Yaşam, Oba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oba Makarna ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Aile İçi İletişim Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
19:33 Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı
19:28 Kartal’da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı Kartal'da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı
19:20 Çağla Tuğaltay cinayeti: 25 yıldır aydınlatılmayı bekleyen gerçekler Çağla Tuğaltay cinayeti: 25 yıldır aydınlatılmayı bekleyen gerçekler
19:07 Ramazan’da bile sahtekarlığa devam ettiler Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
19:04 VAR’da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar
18:53 Fidan’dan Avrupa’ya “Biz olmadan yapamazsınız“ mesajı Fidan'dan Avrupa'ya "Biz olmadan yapamazsınız" mesajı
18:50 Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50’nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50'nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 14:12:26. #7.12#
SON DAKİKA: Oba Makarna ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Aile İçi İletişim Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.