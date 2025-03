Oba Makarna ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nden Aile İçi İletişim Semineri

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Oba Makarna iş birliğiyle gerçekleştirilen Aile İçi İletişim Seminerinde katılımcılar bilgilendirildi. Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte Oba Makarnanın sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal kucaklaşmayı desteklediğini ifade eden Oba İnsan Kaynakları Müdürü Berna Pektaş projelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini dile getirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Oba Makarna ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında Aile İçi İletişim Semineri düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Psikolog Belemir Erdoğan gerçekleştirdiği söyleşide aile içi yapı ve aile içi iletişimle ilgili konuklara çeşitli bilgiler verdi.

Oba Makarna sosyal sorumluluk projelerini destekliyor

Oba Makarnanın sosyal sorumluluk projelerini önemsediğini ve birçok projeyle toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştığını ifade eden Oba Makarna İnsan Kaynakları Müdürü Berna Pektaş, "8 Mart Dünya Kadınlar günü, hoş bir tesadüfle bu yıl, mübarek Ramazan ayının da sekizinci gününe denk geldi. Fedakarlık ve nefsine hakim olma ayı olduğu kadar dayanışma ayı da olan Ramazan, sahip olduklarımız için hamd ederken bizden daha az şanslı olanlarla daha fazla empati kurma şansı tanır. Bu değerli günler, bize her zamankinden daha hassas düşünüp harekete geçmek için her zamankinden daha büyük bir istek ve güç verir. Toplamsal dayanışmayı her zamankinden önemli ve lezzetli kılar" dedi.

Pektaş, "Global dünyada yaşanan büyük kriz ve dalgalanmalardan elbette bütün insanlık etkilenirken kadınlarımız ve çocuklarımız bu sıkıntılardan daha fazla etkilenmektedir. Bu etkiyi ortadan kaldırmak mümkün olmasa da en aza indirmek için kişiler, kurumlar ve şirketler olarak hepimize önemli görevler düşüyor. Biz de Oba Makarna olarak toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerine öncülük eden Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını yakından takip ediyor, bu konuda elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyor bundan sonraki süreçte de etmeye devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda bizlere büyük destekler veren Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin Başkanı Sayın Fatma Şahin'e, Başkan Vekilimiz Sayın Zehra Ünal'a, belediyemizin değerli çalışanlarına ve bu organizasyonda emeği geçen herkese gönülden şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Oba Makarnadan ihtiyaç sahibi ailelere destek programına tam destek

Toplumsal kucaklaşmanın önemine dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal da Oba Makarnanın sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine değindi. Ünal projeye destek veren Oba Makarnaya günün anısına bir plaket takdim etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek Programına büyük destek veren Oba Makarna Ramazan ayı süresince kentin farklı noktalarında yer alan camilerde teravih namazı sonrası helva dağıtımını sürdürüyor. - GAZİANTEP