Odakır, 4 yıllık süreci değerlendirdi: "Hizmet dönemi dolu dolu geçti"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, yönetim kuruluyla birlikte göreve geldiği 2022 yılından bugüne kadar geçen sürede yapılan hizmetleri değerlendirdi. Başkan Odakır, "Bu makamlar esnaf ve sanatkarlara hizmet etme yeridir. Biz de dolu dolu geçen bir hizmet dönemi olduğuna inanıyor, projelerimizi tamamlamayı ve yeniden hizmet etmeye devam etmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Odalar, birlikler, federasyonlar ve konfederasyon 4 yılda bir olağan genel kurullarını yapıyor. Her genel kurulda organ seçimleri yapılıyor ve 4 yıl boyunca esnaf ve sanatkarlara hizmet üretiliyor. Bu kapsamda Kayseri'de yer alan KESOB'a bağlı 41 oda geçtiğimiz Ocak, Şubat ve Mart ayı içerisinde olağan genel kurullarını tamamladı. Üst kuruluş olan KESOB'un olağan genel kurulu ise 5 Mayıs 2026 Salı günü gerçekleşecek. Genel kurul ile birlikte oluşacak başkanlık ve yönetim kurulu, 4 yıl boyunca görev yapacak.

"Bu makam hizmet etme yeridir, dolu dolu geçirdiğimize inanıyorum"

KESOB'un başkanlığına 4 yıl önce seçilen ve yönetim kuruluyla birlikte 4 yıldır görev yapan Başkan Şeyhi Odakır, tamamlanan dönem içerisinde yapılan faaliyetler ve projeler hakkında değerlendirmeler yaptı. Bir dönem daha göreve talip olan ve bazı devam eden projeleri tamamlamak isteyen Odakır, KESOB'da yeniden aday olduğunu duyurmuştu. Odakır, "Bu makamlar esnaf ve sanatkarlara hizmet etme yeridir. Biz de dolu dolu geçen bir hizmet dönemi olduğuna inanıyor, projelerimizi tamamlamayı ve yeniden hizmet etmeye devam etmeyi istiyoruz" diye konuştu.

"Makamın ağırlığını gözettik ve bir günü bile boşa geçirmemeye çalıştık"

Kayseri Esnaflar Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, 4 yıl içerisinde bulundukları makamın da ağırlığını gözeterek, esnaf ve sanatkarlara, Kayseri'ye ne gibi katkılarının olabileceği fikrinin peşinde olduklarını söyledi. Odakır, "Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar her zaman faydalı olmaya çalıştık. Her zaman yenilikçi olmaya, kurumsal alışkanlıkları yenileştirmeye, şehirde ses getirebilecek projeler üretmeye çalıştık. İş yapma biçimi açısından sistemimizi oturttuk, işlerimizi yoluna koyduk ve bir günümüzü bile boşa geçirmemeye çalıştık. İlk olarak 50 bin esnafın temsil edildiği hizmet binamızın artık ihtiyaca cevap vermediğine kanaat getirdik, müstakil, çağdaş ve yeni bir hizmet binası yapmak için çalışmalara başladık" dedi.

Sözünü hayata geçirdi: yeni hizmet binası bu yıl faaliyete girecek

Hizmetin önemli olduğu kadar temsilin de bir o kadar önemli olduğunun altını çizen Odakır, şunları söyledi: "Önceki dönem başkanlarımızdan Allah razı olsun mevcut 2 katlı 600 metrekarelik yerimizi almışlar. Dönemine göre ihtiyaca cevap vermiş. Ancak artık bu gömlek bu bedene sığmıyor dedik. Hala mevcut yerimizi bilemeyenler oluyor. Arayışa girdik ve eski Şeker Karakolu'nun yerini tespit ettik. TOKİ'den 300 metrekare arsayı aldık. Ardından bu arsanın yetersiz olacağını gördük ve arsa etrafının Kocasinan Belediyesi'ne ait olduğunu tespit ettik. Hemen Ahmet Çolakbayrakdar başkanımızla görüştük adeta 'esnafımıza feda olsun' diyerek yardımcı oldu. 757 metrekare de belediyemizden arsayı aldık. Böylece yaklaşık bin 57 metrekare arsamız oldu. Her iki arsa da çok makul bedellerle satın alındı. Resmi prosedürü tamamladıktan sonra inşaata başladık. Yaklaşık 3 ayda kaba inşaatı tamamladık, dış cephe çalışmaları da bitmek üzere. Tamamlandığında terasıyla beraber 4 buçuk katlı, müstakil, yeni, 2 bin metrekarelik bir alanda hizmet vereceğiz. Hayalimizi gerçekleştirdik, sözümüzü tuttuk ve şehrimize bir değeri kazandırdık. Kayseri'ye yakıştı. İnşallah açılışını da hep birlikte yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun."

"Rutin hizmetlerle yetinmedik, yeni konut projesi hayata geçirdik"

Birlik'te yaptığı çalışmalarıyla adından söz ettiren Başkan Şeyhi Odakır, sadece rutin hizmetlerle yetinmediklerini, alışılagelmişin dışında işler yapmaya gayret ettiklerinin altını çizdi. Bir proje üretmenin, esnafa bir şeyler kazandırmanın önemli olduğunu vurgulayan ve bundan hareketle yeni bir konut projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Odakır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce yaptığımız projelerden dolayı inşaat alanında tecrübe kazandık, yeni bir proje yaparken artık zorlanmıyoruz. Şimdiye kadar esnaf ve sanatkarlara toplam 3 bin 460 adet konut yapıldı. Biz de yeni konut projesi hayata geçirerek dedik ki bu projeden Birliğimize bağlı yönetim, denetim kurulları ile genel sekreterlerimiz faydalansın. Önce S.S. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konut Yapı Kooperatifi isminde bir kooperatif kurduk."

TOKİ'den 21 parsel alındı, 333 konut yapılacak

"Yaptığımız çalışmalar neticesinde Şehir Hastanesi'ne çok yakın bir yerde bazı parsellerin satışa çıktığını gördük" diyen Odakır, şöyle devam etti: "TOKİ'den ihale ile satışa çıkarılan parsellerden almak için Ankara'ya gittik ve ihalelere katıldık. 'Buradan parselleri almadan dönmeyeceğiz' diyerek ihaleye girdik ve kooperatif olarak 21 adet parsel satın aldık. Projelendirme çalışmalarıyla birlikte bu parsellere 333 adet konutun yerleşebildiğini gördük. Tamamı 3+1 olmak üzere 333 adet konut yapacağız. Esasen bu konutları TOKİ marifetiyle de yapmak istiyoruz ancak kurumun mevcut yoğunluğu nedeniyle şimdilik TOKİ'nin üstlenmesini öngörmüyoruz, yine de TOKİ kanalını bırakmıyoruz elbette. Ancak TOKİ yapmayacak olsa bile biz kooperatif usulüyle, müteahhit karı olmadan kendimiz yapacağız. İnşallah yakın bir zamanda ilk temeli atmayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

"Esnafın barınma kadar işyerine de ihtiyacı var"

Konut projelerinin yanı sıra sanayi sitelerinin de oldukça önemli olduğunu belirten Başkan Şeyhi Odakır, gerek ilçelerde gerekse merkezde sanayi sitesi ihtiyacının her zaman gündemde olacağını söyledi. Esnafın barınma ihtiyacı kadar işyerine de ihtiyaç duyduğunun altını çizen Odakır, rutin hizmetlerin dışına çıkmanın bu yüzden çok önemli olduğunu ifade etti.

Merkez olsun ilçe olsun yeni sanayi sitelerine tam destek

"Her ne kadar bazen eleştiri olsa da, biz taş üstüne taş koymaktan yanayız" diyen Odakır, "Esnafımıza konut, iş yeri kazandırmayı her zaman çok önemsiyoruz. Bu yüzden iş yeri çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Şimdiye kadar esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 337 adet eski tabirle 'fabrika gibi' işyeri kazandırdık. İlçelerimizde de ihtiyaç oldukça fazla. Her gittiğimiz ilçede konuyu sürekli farklı ortamlarda değerlendiriyoruz. Mesela Yahyalı ilçemizde bir sanayi sitesi projesi hayata geçirildi, biz de destekliyoruz. Tecrübelerimizi aktarıyoruz, yol yöntem hakkında istişareler yapıyoruz. Yahyalı yeni sanayi sitesine kavuşacak. Yine Talas ilçemizde de sanayi sitesi ihtiyacı var. Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın ve ilçe esnafı ile istişare toplantısı yapmıştık. Şimdiye kadarki deneyimlerimizi aktardık, neyi nasıl yaptığımızı paylaştık ve önerilerde bulunduk. Talas'ta da sanayi sitesi hayata geçecek. Şimdiden hayırlı olsun. Yaptığımız sanayi siteleri örnek projeler, yurt içi ve dışından, bakanlıktan örnek olarak gösteriliyor. Şehrimizde de artık bu yönümüzle de tanındığımız için, tecrübe paylaşımlarını sıklıkla yapıyoruz. İnşallah yeni dönemimizde de bu türden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, esnaf ve sanatkarlara, Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtip, 4 yıldaki faaliyetlerini değerlendirmeye devam edeceklerini ifade ederek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ