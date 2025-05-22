Ödemiş'in Geleceği İçin Stratejik Plan Hazırlandı - Son Dakika
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Yerel

Ödemiş'in Geleceği İçin Stratejik Plan Hazırlandı

Ödemiş\'in Geleceği İçin Stratejik Plan Hazırlandı
22.05.2025 09:15  Güncelleme: 09:17
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Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planı, Ödemiş'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını sağlayacak projeleri içerecek. Plan, toplumun ihtiyaçlarına ve bilimsel verilere dayalı olarak şekillendirildi.

Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planı, Ödemiş'in önümüzdeki beş yılını sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda şekillendirecek.

Ödemiş Belediyesi, 2025-2029 dönemini kapsayan Stratejik Planı'nı Yaşar Üniversitesi'nin akademik desteğiyle hazırladı. Çalışmalar, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ve İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Ada'nın koordinasyonunda yürütüldü. Yaşar Üniversitesi ekibinde ayrıca Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pervin Ersoy, Lojistik Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülmüş Börühan Karaca, Uluslararası Proje Destek Ofisi Müdürü Nazlıcan Gözaçan ve Uluslararası Proje Destek Ofisinden Çisem Lafcı yer aldı.

Plan, Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Türkiye'nin On İkinci Kalkınma Planı ve İzmir Bölge Planı ile uyumlu olacak şekilde kurgulandı. Beş yıllık süreçte uygulanacak projelerin kapsamı, etkinliği ve öncelikleri detaylı analizlerle belirlendi. İç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar ile ilçenin güçlü ve zayıf yönleri, karşılaşabileceği riskler ve fırsatlar değerlendirildi. Vatandaş anketleri aracılığıyla halkın belediye hizmetlerine yönelik memnuniyeti ve beklentileri tespit edilerek plana yön verildi.

Güçlü bir gelecek için

Plan kapsamında; yaşam kalitesinin artırılması, sağlık ve eğitimde fırsat eşitliği, su ve enerji verimliliği, kültür-sanat projelerinin yaygınlaştırılması ve tarıma dayalı kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca teknolojik gelişmelerin süreçlere entegre edilmesiyle, Ödemiş'in geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Altyapıdan ulaşıma, çevreden ekonomik kalkınmaya, üniversite-sanayi iş birliğinden kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda kapsamlı projeleri içeren plan, Ödemiş'in sürdürülebilir büyüme yolculuğuna rehberlik edecek.

Bilimsel analizlerle şekillendi

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, stratejik planla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Ödemiş'i geleceğe hazırlamak için çıktığımız bu yolda, bilimsel verilerle desteklenmiş, katılımcı ve uygulanabilir bir stratejik plan oluşturduk. Yaşar Üniversitesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bu planın ilçemize uzun vadeli faydalar sağlayacağına inanıyorum."

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, "Stratejik planlama sürecinde, Ödemiş'in dinamiklerini hem yerel hem de küresel ölçekte değerlendirdik. Paydaşların katılımı ve bilimsel analizlerle şekillenen bu plan, sürdürülebilir kalkınma vizyonunun sahaya yansıması açısından önemli bir örnek teşkil ediyor." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ödemiş'in Geleceği İçin Stratejik Plan Hazırlandı - Son Dakika

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