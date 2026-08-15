İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Ödeş Gümüşhane’de basınla buluştu - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Ödeş Gümüşhane’de basınla buluştu

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Ödeş Gümüşhane’de basınla buluştu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Mert Ödeş, Gümüşhane'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda yerel basının sorunları, talepleri ve dezenformasyonla mücadele ele alındı; Ödeş, yerel basının devlet ile millet arasında köprü olduğunu ve nitelikli yayıncılığın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Mert Ödeş, Gümüşhane'de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Süleymaniye Mahallesi'ndeki Zeki Kadirbeyoğlu Konağı'nda düzenlenen programa Ödeş'in yanı sıra Basın İlan Kurumu Trabzon Bölge Müdürü Ali Nuhoğlu, Gümüşhane Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı. Programda yerel basının sorunları, talepleri ve dezenformasyonla mücadele konuları ele alındı.

"Yerel basınımızın varlığı her zamankinden daha kıymetli"

Programda konuşan Mert Ödeş, yerel basının devlet ile millet arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, dijitalleşmeyle birlikte dezenformasyon ve bilgi kirliliğinin arttığına dikkat çekti. Ödeş, "Doğru bilginin, hakikatin ve tarafsız haberciliğin korunmasının sadece bir meslek etiği değil, aynı zamanda bir milli güvenlik ve kamu düzeni meselesi olduğunu bu süreçte çok daha net bir şekilde tecrübe ettik. İşte bu nedenle haberin ilk kaynağı ve hakikatin ilk savunucusu olan yerel basınımızın varlığı ve nitelikli yayıncılık her zamankinden daha kıymetlidir" dedi.

Ödeş, Gümüşhane'de basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kurumlarla basın arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Ödeş Gümüşhane’de basınla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Ödeş Gümüşhane’de basınla buluştu - Son Dakika
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