Odun ateşinde çay içmek için kilometrelerce yol gidiyorlar - Son Dakika

Odun ateşinde çay içmek için kilometrelerce yol gidiyorlar

DENİZLİ Denizli'nin Çameli ilçesinde 30 yıldır kahvehane işleten Ramazan Kaval'ın odun ateşinde demlediği çayı, çevre mahalle sakinleri kilometrelerce yol gelerek yudumluyor.

Çameli ilçesi Akpınar Mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Ramazan Kaval, 30 yaşında kahvehane işletmeye başladı. Burada diğer kahvehanelerden farklı olmak isteyen Kaval, odun ateşinde çay demlemeye başladı. Müşterileri tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Kaval, mahallesinde bulunan kahvehanede 30 senedir odunla çay demlemeye devam etti. Lezzetiyle ismini duyuran Kaval'ın çayını içmek isteyen diğer mahalle sakinleri ise kilometrece yol gelerek ince belli bardaktan çayı yudumluyor. Mahalle sakinleri ise bu geleneğin çok uzun yıllardır sürdüğünü ve mutfak tüpüyle demlenen çay ve pişirilen kahveyi içemediklerini belirtti.

"İçen 3'er 4'er bardak içiyor"

Kahvehaneyi mahalle sakinlerine göre açıp kapattıklarını belirten Ramazan Kaval, "30 yıldan beri kahvede bu çayı demliyorum. 30 yıldan beri devamlı odun çayı demledik. Milletimiz köylü olduğu için sabah 10'da açıyoruz kahvehaneyi. Aşağı yukarı altı 1 saat yandıktan sonra demleriz. Akşam 9-10 gibide kapatıyoruz. Çaylarımız çok güzel oluyor. İçen 3'er 4'er bardak içiyor. Benim çayın lezzetini civar köylerde bilir. Uzaklardan da gelen olur" dedi.