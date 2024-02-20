Odunpazarı Belediye Başkanı Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükdere Mahallesi'nde bulunan züccaciye ve tuhafiye dükkanında çıkan yangında işyeri büyük zarar gören Mustafa Şahin'i ziyaret etti. Şahin ve site sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Büyükdere Mahallesi Halk Caddesi'nde Mustafa Şahin'e ait züccaciye ve tuhafiye dükkanında önceki gün patlama gerçekleşti ardından da yangın çıktı. Yangın, iş yerine büyük zarar verdi. Yangın haberini alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükdere Mahallesi'ne giderek Mustafa Şahin'e ve yangından etkilenen site sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Başkan Kurt, Şahin'den yangınla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili üzüntülerini ileten Başkan Kurt, "Büyükdere Mahallemizde züccaciye ve tuhafiye dükkanında çıkan yangında işyeri büyük zarar gören hemşehrimiz Mustafa Şahin'e ve site sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

Yangınla ilgili Başkan Kurt'a bilgi veren Mustafa Şahin, ziyareti ve ilgilisi için Başkan Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR