Odunpazarı Belediyesi Aleviler için iftar yemeği düzenledi - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Aleviler için iftar yemeği düzenledi

Odunpazarı Belediyesi Aleviler için iftar yemeği düzenledi

Odunpazarı Belediyesi, Aleviler için kutsal olan Muharrem Ayı nedeniyle iftar yemeği düzenledi. Başkan Kurt, etkinliğin kültürel çeşitliliği ve hoşgörüyü pekiştirdiğini belirtti.

19.07.2024 14:52  Güncelleme: 14:53
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Odunpazarı Belediyesi, Aleviler için kutsal olan Muharrem Ayı nedeniyle iftar yemeği düzenledi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen iftar yemeğine; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Kamer Ali Durur, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Battal Sülük ve davetliler katıldı.

Başkan Kurt iftar yemeğinde vatandaşlarla yakından ilgilendi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, birliktelik mesajı verdi. Alevi vatandaşların önemli günlerini ve değerlerini anlamak ve onlarla dayanışma içinde olmanın gerekliliğine vurgu yapan Başkan Kurt, bu tür etkinliklerin kültürel çeşitliliği ve hoşgörüyü pekiştirdiğini belirtti. Başkan Kurt, "Bizler, farklı inanç ve kültürlere saygı göstererek birlikte yaşamanın zenginliğini yaşıyoruz" dedi. Odunpazarı Belediyesi'nde göreve geldikten sonra Odunpazarı Belediye Meclisinde aldıkları kararla Cemevleri'nin ibadethane sayılmasını ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan yararlanmasını sağladıklarını söyleyen Başkan Kurt, "Bütün dinlere, bütün inançlara, bütün ibadethanelere aynı şekilde davranmak bizim yasal borcumuzdur. Biz bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. İbadet ve inanç özgürlüğü insanların eşit şartlar altında eşit yurttaş olma temelinden kaynaklanmaktadır. Lütuf değil, hak olarak bu işi görmemiz, kabul etmemiz gerekir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Aleviler için iftar yemeği düzenledi - Son Dakika

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