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Odunpazarı Belediyesi Halk Market Projesi

Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılında başlattığı Halk Market projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz alışveriş imkanı sağlıyor. 2023 yılı içinde binlerce hane Halk Market'ten faydalandı. Proje kapsamında esnaf, işçi ve cezaevindeki kadınlar da desteklendi.

Odunpazarı Belediyesi Halk Market Projesi
19.12.2023 - 22:35,
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Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılında "Halk Market" projesini hayata geçirerek, kapılarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara açtı. Odunpazarı Belediyesi tarafından Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açılan Halk Market'ten 2023 yılı içinde her ay yaklaşık bin hane alışveriş yaptı.

Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılında "Halk Market" projesini hayata geçirerek, kapılarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara açtı. Halk Kart'ı bulunan ihtiyaç sahipleri, gıdadan temizlik malzemesine ayakkabı ve kıyafete kadar istediklerini ücretsiz olarak alabiliyor. Halk Market'ten bugüne kadar her ay yaklaşık 6 bin hane faydalandı. Sadece 2023 yılı içinde Halk Market'ten her ay yaklaşık bin hane alış veriş yaptı. Halk Market'te 2023 yılı içinde tam 12 bin farklı alışveriş oldu. Yüzde 60'ı belediye öz kaynağı, yüzde 40'ı bağışçılar aracılığıyla temin edilen gıda, temizlik, giyim, kırtasiye malzemeleri, Halk Market'te niteliklerine uygun koşullarda depolanıyor. 120 farklı kalemde gıda ürünü, 40 farklı kalemde temizlik ürünü, marketteki raflarda ihtiyaç sahibi aileleri bekliyor.

ESNAF DA DİRENİŞTEKİ İŞÇİ DE CEZAEVİNDEKİ KADIN DA YARARLANDI

Pandemi döneminde 13 farklı esnaf odası ile anlaşan Halk Market, yaklaşık 2 bin farklı esnafa "Esnaf Kart" çıkarttı. Bu dönemde Esnaf Kart ile yaklaşık 5 bin alışveriş yapıldı. Halk Market, darda kalana yardım eli uzattı. 2022-2023 yılları arasında Ramazan ayında bin 200 farklı haneye Ramazan Kolisi ulaştırıldı. 2022 yılında sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve direnişe geçen Yasin Çakır Un Fabrikası ile Atışkan Alçı Fabrikası işçilerine, Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin ihtiyaç sahibi öğrencilerine, cezaevinde olan kadınlara yardım eli uzattı.

Kaynak: ANKA
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