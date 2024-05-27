Odunpazarı Belediyesi ile TÜM BEL SEN Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

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Odunpazarı Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL SEN) Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.

Odunpazarı Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL SEN) toplu iş sözleşmesi imzaladı. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda yapılan imza törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TÜM BEL SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Eskişehir Şube Başkanı Gerçek Bilyaz İzgü, iş yeri temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı.

" Türkiye'nin ekonomik ve siyasal açıdan yönetilemediği net bir biçimde ortada"

Tasarruf genelgesine rağmen sosyal denge tazminatını verebilecekleri en süt sınırdan verdiklerine dikkat çeken Başkan Kurt, konuşmasında sınıf mücadelesi ve sendikal mücadelenin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin ekonomik ve siyasal açıdan yönetilemediğinin net bir biçimde ortada olduğunu kaydeden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ancak bunun sebebinin işçiler, emekçiler olmadığını söyleyerek, "Dolayısıyla o yönetilememenin faturasını çalışandan çıkarmak gibi bir anlayış doğru değil. Bu nedenle de memurlarımıza verebildiğimizin en üstüne vermek gibi bir görevimiz var. Daha önceden de Eskişehir'de biz ve diğer belediyelerimiz bu tazminatı en üst seviyeden vermeyi üstlendi. Her türlü engele ve tasarruf tedbirine rağmen bunu sürdürüyoruz. Tasarruf tedbirleri genelgesi aslında anayasaya aykırı bir genelge. Yasaların, anayasanın bize vermiş olduğu haklar ve yükümlülükler var, ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tek imzayla bu, şu işleri yapma diyor. Biz o işleri yapmak için seçildik aslında. Sadece kamuda tasarruf ederek Türkiye'nin ekonomisini kurtulmayacağını bilmemiz lazım. Milli geliri milli serveti azaltarak Türkiye'nin ekonomisi kurtulmaz. Tam tersi bunu arttırarak kurtulur. Çalışanlarımıza her türlü katkıyı sunmayı kendimize görev sayıyoruz. Ama çalışanlarımızdan emek ve iş istiyoruz. O noktada bu toplu sözleşmeye bir eğitim zorunluluğu koyduk. Sendikamız yılda belli sayıda eğitimi yapmayı üstlendi. O nedenle yeni bir uygulama başlatacağız. Umarım, bütün Türkiye'ye ye örnek olur. Çünkü sınıf mücadelesi ve sendikal mücadele önemli. Çalışanların emeğinin hakkını alması konusundaki mücadelesi önemlidir. Bunu da sonuna kadar destekleyenlerdenim. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Uzun süredir aslında ekonomik zorlukları birlikte yaşadık"

TÜM BEL SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Odunpazarı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalamaya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile başladıklarını vurguladı. Başkan Kurt'a bunun için teşekkür eden Bozkurt, konuşmasında kamuda tasarruf tedbirlerine de değinerek, "Tasarruf Tedbirleri diye başlattıkları aslında kamuda istihdamından başlayan yatırıma kadar birçok alanı yok edilmek istendiği, özellikle kamu hizmetlerinin temel insanlık görevi olduğu insanın bel kemiği sayıldığı dünyamızda tasarrufu yine kamu çalışmalarından ve kamuda çalışanlardan çıkarmayı hedefleyen siyasal iktidara karşı karşıyayız. Uzun süredir aslında ekonomik zorlukları birlikte yaşadık. Birlikte daha beterini de yaşatır hale gelecek gibi gözüküyor. Çünkü her fırsatta akıllarına gelen ilk şey tasarrufu çalışanlardan, yoksullardan, emekçilerden çıkarmak, şimdi yeni bir boyut var biraz da kurumlardan çıkaracaklar. Önümüzdeki dönem belli ki kamu alacaklarıyla başlayan süreç ve tasarrufa dahil ettikleri bu alanda hepimizden aldıkları yetmezmiş gibi, kamu hizmetinin verilmesinde de etkin hale getirip hizmetlerin kısıtlanması ve baskılandırılması anlamına gelecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi, 31 Aralık 2025 yılına kadar geçerli olacak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan kadrolu ve sözleşmeli toplam 334 Odunpazarı Belediyesi çalışanını kapsıyor ve kamu görevlilerine ödenecek sosyal denge tazminatı oranını yüzde 120'ye çıkartıyor. Yine sözleşmeye göre 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde TÜM BEL SEN üyesi kadın çalışanlar, tüm gün idari izinli sayılacak ve hafta boyunca yapılan etkinlere katılmaları için gerekli kolaylıklar sağlanacak. - ESKİŞEHİR