Odunpazarı Belediyesi Kaçak Dökümle Mücadelede Kararlı

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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çevreyi koruma ve kaçak dökümle mücadele konusunda kararlılığını sürdürüyor.

Ekipler, Orhangazi Mahallesi Karabayır mevki başta olmak üzere ilçenin çeşitli bölgelerinde kaçak moloz dökümü yapanlara göz açtırılmıyor. Kaçak moloz dökümü yapan şahıslar tespit edildiğinde, hem yüksek para cezaları uygulanıyo,r hem de dökülen molozlar temizletiliyor. Bu kararlı çalışmalar sayesinde çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar duyarlılığa davet ediliyor

Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, kaçak dökümle mücadele için vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekti. Kaçak moloz dökümüne tanık olan vatandaşların durumu belediyeye bildirmesiyle zabıta ekiplerinin müdahale etmesini sağlayabileceği ifade eden yetkililer, çevre temizliği ve düzenin korunması adına bu tür ihlallere karşı her zaman teyakkuzda olduklarını vurguladı. Ayrıca duyarlı vatandaşların katkısıyla daha temiz bir Odunpazarı için çalışmaların devam edeceği açıklandı. - ESKİŞEHİR