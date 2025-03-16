Odunpazarı Belediyesi\'nde İftar Buluşması ve Başarı Vurgusu

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi personeli için düzenlediği iftar programında Başkan Kurt, "Emsal belediyelerde personel sayısı bizden en az 500 kişi fazla olmasına rağmen, biz daha az insanla daha çok iş başarıyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, belediye personeli için özel bir aile iftar programı düzenledi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da bu anlamlı buluşmada personelle bir araya gelerek aynı sofrayı paylaştı.

Birlik ve beraberlik içinde geçen iftar programında konuşan Başkan Kurt, belediye çalışanlarına özverili emekleri için teşekkür ettiğini belirterek, "Bugün Odunpazarı Belediyesi ailesi olarak bir araya gelip dertleşelim, kaynaşalım istedik. Biz gerçekten başarılı bir aileyiz. Yaklaşık 10 yıldır Odunpazarı Belediyesi çalışanları, belediyemizin adını gururla taşıdı ve en ufak bir olumsuzluğa mahal vermedi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kurt, belediye hizmetlerinin artan verimliliğine de dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: "Odunpazarı Belediyesi olarak daha çok üreten, daha çok bölüşen ve daha fazla iş yapan bir belediye olmayı hedefliyoruz. Emsal belediyelerde personel sayısı bizden en az 500 kişi fazla olmasına rağmen, biz daha az insanla daha çok iş başarıyoruz. Türkiye'de ve Eskişehir'de disiplinli çalışmalarıyla örnek gösterilen bir belediye olarak, hizmetlerimizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sizlerle çalışmak bizler için hem güven hem de gurur kaynağı. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Başkan Kurt, belediye personeliyle sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi. - ESKİŞEHİR