Odunpazarı Belediyesi\'nden Gezici Oyun Evi

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Odunpazarı Belediyesi tarafından, belediye bünyesinde bulunan ve 'Gezici Oyun Evi'ne dönüştürülen otobüs ilçe sınırları içinde açılan pazarlarda görev yapıyor.

Eskişehir'de 9 tam zamanlı, 8 oyuncak kütüphanesi olmak üzere toplam 17 kreşi olan Odunpazarı Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yeni kreşler açmaya devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi'nin kreşleri arasında gezici kreş olarak görev yapan oyun otobüsü de yer alıyor. 'Gezici Oyun Evi' adı verilen oyun otobüsü, Odunpazarı sınırları içinde açılan pazarlarda görevini sürdürüyor. Her gün başka bir pazarda hizmet veren 'Gezici Oyun Evi' ile pazar alışverişini yapmak isteyen aileler, çocuklarını bu otobüse bırakarak alışverişini tamamlayabiliyor. 3-6 yaş arası çocuklar ise 'Gezici Oyun Evi'nde bulunan öğretmenler eşliğinde arkadaşları ile oyunlar oynayıp, etkinliklere katılıyor. 'Gezici Oyun Evi', pazartesi günü Büyükdere Semt Pazarı, salı günü Yenidoğan Semt Pazarı, çarşamba günü Ihlamurkent Semt Pazarı ve cuma günü Kırmızıtoprak Semt Pazarında 09: 30 ila 17: 00 saatleri arasında hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR