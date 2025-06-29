Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Kuaförler Odası (ESKUBER) arasında yapılan protokol kapsamında, ilçede yaşayan özel ihtiyaçlı bireylerin öz bakım ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında, özel bireylerin saç kesimi, saç bakımı ve tırnak bakımı gibi hizmetleri ESKUBER üyeleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.
Yenikent Mahallesi'nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Seramik Park) verilen hizmetler, hem özel bireylerin hem de ailelerinin yaşamını kolaylaştırıyor. Protokol çerçevesinde, kuaförlük hizmetleri düzenli aralıklarla merkezde sunuluyor. Özel ihtiyaçlı bireyler, bu anlamlı hizmete karşılık teşekkürlerini el emeği ile hazırladıkları hediyelerle ifade etti. Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde seramik çalışmaları yapan öğrenciler, ürettikleri hediyeleri ESKUBER Başkanı Gürdal Sarıkaya ve ekibine takdim ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Odunpazarı Belediyesi'nden Özel İhtiyaçlı Bireyler için Kuaförlük Hizmetleri - Son Dakika
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